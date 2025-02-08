馬祖6度、新北7度低溫 寒流今明影響最大 下周這時轉春季天氣

周末寒流影響，留意低溫。根據中央氣象署資料，今天平地最低溫是連江縣的馬祖測站6.0度，本島平地最低溫是新北市國五S006K測站7.0度。

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天持續受到寒流冷空氣影響，這兩天影響最大，各地氣溫都偏低，特別是在夜晚、清晨的時候加上輻射冷卻作用的影響，台南以北到宜蘭空曠地區有機會降到6度或以下低溫，高屏、花東空曠地區也會降至10度上下。

天氣風險公司說，周末天氣方面偏乾冷，北部、東半部雲量偏多，偶爾會有小雨或飄雨的機會。中南部天氣穩定，看到陽光的機會大，白天在有陽光的情況下，氣溫比較會有上升的空間，感受上就沒有那麼冷，只是還是要留意日夜溫差大。

寒流冷空氣將會影響至下周一清晨，白天起冷空氣減弱，氣溫回升。天氣風險公司說，下周二氣溫將繼續呈現緩慢回升的趨勢。下周三台灣附近的水氣增多。下周四、下周五東北季風南下，不過冷空氣強度相對沒有那麼強，氣溫下降幅度較有限。

天氣風險公司說，2月中旬影響台灣的冷空氣強度都比較弱一點，後續還是會有小幅冷空氣影響台灣。北部、東北部氣溫起伏變化較大。中南部受影響程度相對比較小。天氣方面，鋒面過境，華南雲雨帶影響台灣的機會大，各地可能都有比較高的降雨機率。天氣型態也將轉為春季型，晴雨之間變化快速，變動度大不容易預報，且起霧的可能性也提高許多。下周後半周開始，各地天氣都會比較不穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。