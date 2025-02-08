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兒少發展帳戶／存款不易 怕急用難動支

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

低收入戶母親小熊（化名）育有三子，分別就讀國一、小四、小二，家中經濟依靠在工地上班的丈夫，自己則在養育孩子的空檔，找些兼職工作分攤家計。過去曾看過兒少帳戶宣傳，但擔心強制儲蓄，若家中急用錢時，無法取用根本派不上用場，因此不敢開戶，她與其他弱勢母親交流時，大多也有類似想法。

小熊說，自己另有存錢規畫，要累積存款供孩子求學所用，但對自家來說，穩定存款是一大困難，有時多存一點、有時少存一點是常態，建議政府不要將制度綁死，否則要穩定存錢超過十年時間，對經濟弱勢民眾是一大考驗。

黃女士家中有一位十歲、一位六歲孩子，申辦低收入戶資格時，是在社會局人員建議下，被每存一千元政府也會提撥一千元的制度吸引，開始幫孩子存錢，但這很考驗自制力，許多人害怕強制儲蓄，打算自行存錢，最後常不了了之，她認為，既然無法讓孩子出生富裕，至少替孩子存點錢，現在的她也為了定存產生就業動力。

「協助家庭穩定就業，才能讓家庭有儲蓄的基礎。」銘傳大學公共事務與行政管理學系助理教授李靜玲說，政府應提供更多就業協助、指導支出規畫，特別應增加「理債」的內容，並考慮提供托育服務或線上課程，增加學習的便利性，也能利用數位工具，提醒和協助弱勢家庭管理儲蓄帳戶，增加儲蓄透明度與效率。

低收入戶 母親

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