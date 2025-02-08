兒少未來教育發展帳戶 近4成未開戶

衛福部一○七年起推動「兒少未來教育發展帳戶」，希望協助低收入家庭兒少儲蓄脫貧，並培養理財觀念，但截至一一二年最新資料，已開戶人數為三萬一六○六人、未開戶人數為一萬八三一二人，等於近四成民眾沒有開戶。

學者分析，未開戶者多數表示沒錢可儲蓄、擔心儲蓄金不能自行使用，甚至擔心福利資格受影響。

銘傳大學公共事務與行政管理學系助理教授李靜玲，協助研究兒少教育發展帳戶成果，發現經濟狀況不穩定是許多家庭無法定存的主因，政府若要提升開戶率，應取消目前的「申請制」，改為「自動開戶」，減輕行政成本，另思考如何增加對弱勢家庭的誘因。

社區實踐協會社工馬明毅表示，兒少帳戶雖然有政府一比一投入經費支持，但必須長時間綁約，當有急難需求時無法提領，因此，對弱勢民眾而言，兒少帳戶是一項支出，而不是儲蓄。政策的立意良善，但未把弱勢家庭狀態納入考量，且帳戶經費運用受限，十八歲後帳戶結清，僅能用於高教經費或創業，使兒少生涯選項被侷限。

新北市社會局長李美珍在衛福部社工司長任內完成該制度推動，她表示，成立兒少照護的目的是鼓勵脫貧，「是希望協助弱勢儲蓄，非分攤風險」，低收入戶經濟風險高，但社會救助法已有相關因應方式及津貼，可用於幫助偶發的臨時狀況，不過，制度實施多年，隨社會變遷討論修正並無不可。

衛福部社工司副司長楊雅嵐說，兒少帳戶統計至一一二年底開戶人數近三點二萬人，開戶率超過六成，且逐年成長，該政策是希望能為低收及中收入兒少累積脫貧資本，帳戶資金多運用於就學、就業等人力投資之用，若有特殊因素也可申請自願退出，領回自存款及利息。

衛福部提醒，兒少教育發展帳戶的存款，不會影響家庭的福利資格，不會列入動產或收入計算，鼓勵符合資格者踴躍參加，透過儲蓄讓兒少能有翻轉貧窮的機會，也落實政府社會投資理念。