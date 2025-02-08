科普好健康／「脊動人生」 人工智能解讀脊椎核心康復

人工智能（AI）正在逐漸改變我們理解和改善健康與體適能的方式。其中，人工智能相機結合運動生物力學的應用，為核心訓練提供全新的洞見。

神經外科團隊也利用AI即時相機捕捉人體運動的相位角和脊椎排列，找到關鍵肌肉，幫助設計更有效的核心訓練方案。同時還延伸至「脊術救援」，應用在脊椎手術後使病人加速恢復健康與活動。

三軍總醫院神經外科部腦中風醫學及腦神經功能科主任湯其暾 圖／湯其暾提供

追蹤人體關節運動軌跡

相位角是物理電學的一個概念。藉由人體組成分析相位角變化，可以更清楚了解身體組成狀態與細胞健康指標。而AI相機透過高精度的動作捕捉技術，可即時追蹤人體關節的運動軌跡，並計算出相位角。這種技術的優勢，在於可以快速且精準地識別出協調性問題，例如某些關節是否因缺乏穩定性而導致其他身體部位的過度補償，使得脊椎排列與姿勢控制出現如側彎或傾斜問題。

脊椎是人體骨幹核心結構之一，其排列狀態對於整體姿勢和動作有深遠的影響。不良的脊椎排列，例如前傾骨盆或駝背，通常是由脊椎旁肌群間協作失衡所引起。有些肌群因為過強而過度牽引，另一些肌群則可能因過弱而無法提供足夠的穩定性。

AI相機利用深度學習算法，可以在靜止和動態情境下分析脊椎的排列。透過三維建模，AI能夠檢測脊椎的角度變化、扭轉程度以及其與骨盆和四肢的相對關係。這些數據能幫助運動專家精準定位需要改善的區域，例如需要加強穩定性的部位或需要釋放緊張的肌肉群。

提出評估、訓練、康復方案

「脊術救援」是一個延伸的概念，可利用AI技術和專業方法，對脊椎問題進行評估、訓練介入和康復。雖然手術能解決神經壓迫或滑脫導致的結構性不穩定，但術後脊椎旁肌群的肌肉流失和核心失衡問題，仍需要透過科學實證訓練來恢復功能和平衡。這也是脊術救援中AI技術的重要應用之一。

核心肌群不僅包括腹肌，還涉及深層肌肉，例如腹橫肌、多裂肌、骨盆底肌和橫膈膜。這些肌肉共同作用，為脊椎提供穩定性並協助完成各種動作。通過分析相位角和脊椎排列，AI相機可以幫助確定核心肌群中的薄弱環節，進而設計針對性的訓練方案。

脊椎健康管理 整合AI技術

1.個性化訓練計畫：利用AI進行評估，為每位使用者制定優化的核心訓練計畫，確保其訓練的效率與安全性。

2.康復訓練：對於因手術或意外甚至運動受傷引起的慢性疼痛，AI可以精準地追蹤進展，並調整訓練強度。

3.脊椎救援應用：針對姿勢不良或外傷導致脊椎排列問題，AI可以幫助快速診斷核心缺陷，並適切制定矯正策略。

人工智能輔助的脊椎核心分析，帶來了一場劃時代的革命。脊術救援的概念，展示了AI在脊椎健康領域的廣泛應用。這項技術不僅可以幫助我們更深入理解人體運動的科學邏輯，還能實現個性化和精準化的訓練與康復方案。在未來，隨著技術的進一步發展，可以期待每位需要的人都能享有「脊動人生」。