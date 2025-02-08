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健康你我他／田中馬初體驗 愛上路跑成就

聯合報／ 文／蔡田（北市士林）
愛上路跑，希望新的一年跑出健康身心的新高度。圖／蔡田提供
愛上路跑，希望新的一年跑出健康身心的新高度。圖／蔡田提供

去年抱著朝聖的心情參加了人生第一場馬拉松。向來謹慎的我，在比賽前半年開始練跑，隨著日復一日的練習，不僅漸漸愛上跑步，還在比賽結束後保持跑步的習慣，希望在新的一年裡，能夠跑出健康身心的新高度。

過去常聽說：「跑步和爬樓梯，是最傷膝蓋的活動。」因此，我對跑步始終抱持著敬而遠之的態度。然而，身邊不少朋友不但熱愛長跑，還常組團參加國內外各類馬拉松比賽，他們的熱情點燃了我心中嘗試的渴望。

有一次就醫時，詢問醫師對跑步的看法。他說，只要跑步過程中沒有出現不適，就可以放心去跑，但也提醒我要做好跑步前的暖身和跑後的放鬆，這樣才能有效避免運動傷害。

有了醫師的「掛保證」，我開始全心全意地享受路跑帶來的樂趣和成果，也才有了去年「田中馬」的初體驗。

跑步，讓我身心都感到無比舒暢，那些日常的煩惱和焦慮，總能在跑步的過程中煙消雲散，尤其是在克服了撞牆期後，心中更是湧現一種難以言喻的喜悅與滿足感。這種美好的體驗，成了跑步融入我生活日常的最大動力。

跑步，不僅讓我思維更加正向，也幫助我甩掉鬱悶的情緒。我深刻體會到，跑步讓我變得更健康、更積極。新的一年裡，我的健康新計畫就是持續維持路跑活動，期待它能帶領我邁向身心健康的新里程。

路跑 醫師 馬拉松

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