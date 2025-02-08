聽新聞
0:00 / 0:00

愛肝達人站／猛爆性「肝」炎、猛爆性「肺」炎？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

最近大S因急性呼吸衰竭而往生，因此國人矚目，而趕去醫院打流感疫苗的人也愈來愈多。

幾年前COVID-19疫情，席捲全世界，不僅國人恐慌，全世界亦是如此。

而最近的流行性感冒，雖然不像COVID-19那麼嚴重，但傳染力也是很強，也會在短時間內奪人性命。

人體有些器官會突然遭受外來的攻擊，而大量組織壞死。在醫學上每個器官的用詞不大一致，例如在肝臟的稱為「猛爆性肝炎」，在腎臟的稱為「急性腎衰竭」，在肺臟的稱為「急性呼吸衰竭」。器官大量壞死失去其功能，就會危及生命，甚至短時間內會死亡。

這其中，一般人最耳熟能詳的大概就是「猛爆性肝炎」，通常是由肝炎病毒引起的，包括ABCDE型肝炎，而其中B型肝炎急性發作最為常見；在美國大量服用消炎退熱藥，例如Tylenol則是主因。

其他病原菌也會引起肝膿瘍，造成肝細胞壞死，或長了肝癌也會破壞肝細胞而讓肝臟失去部分功能，但不會引起肝臟大量壞死，除非肝癌很大，即使如此，速度也是慢慢地，不會突然爆發而致死。

至於腎臟，會突然「猛爆性」發炎而致死的情況也不多，醫學上通常稱為「急性腎衰竭」，通常是失血過多或其他原因引起休克，以致腎臟失去血流的供應，腎功能急速惡化，此種情形通常會幾天內恢復，有時在急性期可以洗腎度過難關。

至於「猛爆性」的肺炎，醫學上通常稱為「急性呼吸衰竭」，就是短時間之內大量肺臟因發炎而失去換氣的功能，此種情形通常是病毒所引起，例如COVID-19病毒或大S得的流感病毒。不管哪一種，通常只有病毒才會破壞得那麼快。細菌有時也會如此，通常是發生在病人本身抵抗力不好之時。而流感或COVID-19，即使正常人也常受到攻擊引發致命性肺炎，引起急性呼吸衰竭。

俗語說：「病從口入，禍從口出」，只是代表飲食引起的疾病，但這些疾病通常不會在短期內致人於死命，而引起猛爆性肝炎或急性呼吸衰竭致人於死的通常是病毒，面對病毒的防範，有疫苗可施打，例如A肝及B肝疫苗或流感疫苗，但後者有時防不勝防，道高一尺，魔高一丈，尤其老人家或抵抗力弱的病人更容易感染而致命，不可不慎。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

B型肝炎 流感疫苗 流感病毒

延伸閱讀

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

失智翻倍！研究解剖52人腦發現大量微塑膠 相當於「一整支塑膠湯匙」

脂肪肝是吃出來的 戒高油高糖 甩掉肝包油

權相佑首吐「血管瘤手術住院」：很孤單　醫生告知他肝臟比一般人大

相關新聞

凌晨00：46嘉義大埔規模5.2地震 嘉南地區震度達4級

根據中央氣象局報告，今（8）日凌晨00:46左右，南部地區發生芮氏規模5.2有感地震。

大樂透頭獎連5摃 明天頭獎上看2.4億元

大樂透春節加碼還剩5天，7日開獎的大樂透頭獎連5摃，2.1億元的頭獎累積獎金累入下期，明（8）日開獎的大樂透預估銷售1....

大S病逝不只台灣震驚 旅外國人曝「這地」3月才打得到

近期許多醫療院所陸續公告「流感疫苗已打完」，中央緊急採購的10萬劑最快本月20日到貨，今有藥廠提供300支疫苗給診所，鐵...

愛肝達人站／猛爆性「肝」炎、猛爆性「肺」炎？

最近大S因急性呼吸衰竭而往生，因此國人矚目，而趕去醫院打流感疫苗的人也愈來愈多。

健康你我他／田中馬初體驗 愛上路跑成就

去年抱著朝聖的心情參加了人生第一場馬拉松。向來謹慎的我，在比賽前半年開始練跑，隨著日復一日的練習，不僅漸漸愛上跑步，還在...

科普好健康／「脊動人生」 人工智能解讀脊椎核心康復

人工智能（AI）正在逐漸改變我們理解和改善健康與體適能的方式。其中，人工智能相機結合運動生物力學的應用，為核心訓練提供全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。