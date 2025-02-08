愛肝達人站／猛爆性「肝」炎、猛爆性「肺」炎？

最近大S因急性呼吸衰竭而往生，因此國人矚目，而趕去醫院打流感疫苗的人也愈來愈多。

幾年前COVID-19疫情，席捲全世界，不僅國人恐慌，全世界亦是如此。

而最近的流行性感冒，雖然不像COVID-19那麼嚴重，但傳染力也是很強，也會在短時間內奪人性命。

人體有些器官會突然遭受外來的攻擊，而大量組織壞死。在醫學上每個器官的用詞不大一致，例如在肝臟的稱為「猛爆性肝炎」，在腎臟的稱為「急性腎衰竭」，在肺臟的稱為「急性呼吸衰竭」。器官大量壞死失去其功能，就會危及生命，甚至短時間內會死亡。

這其中，一般人最耳熟能詳的大概就是「猛爆性肝炎」，通常是由肝炎病毒引起的，包括ABCDE型肝炎，而其中B型肝炎急性發作最為常見；在美國大量服用消炎退熱藥，例如Tylenol則是主因。

其他病原菌也會引起肝膿瘍，造成肝細胞壞死，或長了肝癌也會破壞肝細胞而讓肝臟失去部分功能，但不會引起肝臟大量壞死，除非肝癌很大，即使如此，速度也是慢慢地，不會突然爆發而致死。

至於腎臟，會突然「猛爆性」發炎而致死的情況也不多，醫學上通常稱為「急性腎衰竭」，通常是失血過多或其他原因引起休克，以致腎臟失去血流的供應，腎功能急速惡化，此種情形通常會幾天內恢復，有時在急性期可以洗腎度過難關。

至於「猛爆性」的肺炎，醫學上通常稱為「急性呼吸衰竭」，就是短時間之內大量肺臟因發炎而失去換氣的功能，此種情形通常是病毒所引起，例如COVID-19病毒或大S得的流感病毒。不管哪一種，通常只有病毒才會破壞得那麼快。細菌有時也會如此，通常是發生在病人本身抵抗力不好之時。而流感或COVID-19，即使正常人也常受到攻擊引發致命性肺炎，引起急性呼吸衰竭。

俗語說：「病從口入，禍從口出」，只是代表飲食引起的疾病，但這些疾病通常不會在短期內致人於死命，而引起猛爆性肝炎或急性呼吸衰竭致人於死的通常是病毒，面對病毒的防範，有疫苗可施打，例如A肝及B肝疫苗或流感疫苗，但後者有時防不勝防，道高一尺，魔高一丈，尤其老人家或抵抗力弱的病人更容易感染而致命，不可不慎。

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