醫病之間／全台首部超級相機 可拍心臟定格照

台中榮總導入全台首部「光子計數電腦斷層」，有醫療界「超級相機」之稱，可拍下心臟「定格照」，另引進中南部首部「正子／磁振造影」，協助醫師精準診斷與治療癌症，檢查有條件健保給付，嘉惠中部病患。

衛福部台中醫院心臟外科主任林雍凱強調，並不是最高階的儀器就會對疾病治療有最大幫助，還是要因人、因疾病而異。電腦斷層（簡稱CT）不斷演進，但以心臟手術來說，512切未必比256切看得清楚；另要看心肌跳動收縮狀況，磁振造影（簡稱MRI）比CT更適合。

目前CT與MRI自費收費每次都約兩萬元以上，林雍凱認為，自費檢查應「因人、因病情而定」，建議民眾選擇醫療器材時應該朝向「夠用、夠清楚、可達到治療目的」即可。

台中榮總今年共斥資7.4億元添購「光子計數電腦斷層」（簡稱光子CT）、「正子／磁振造影」（簡稱PET／MRI）、「正子／電腦斷層」（PET／CT）等三部高階醫療檢查設備。

台中榮總影像醫學部主任陳詩華說，光子CT如同把手機相機從100萬畫素「升級」到1000萬畫素，較傳統CT輻射量減少20%至50%，可拍出超清晰的「定格照」，不論是最細小的冠狀動脈、支架位置或血管鈣化問題都比以往更能清楚呈現。

台中榮總核子醫學科主任蔡世傳說，PET／MRI為同步PET和MRI，協助醫師精準診斷與治療癌症、腦神經退化疾病及心臟發炎性疾病，輻射劑量降至3分之1；PET／CT融合PET、CT特點，利於醫師癌症評估，案例為一名50歲男子無臨床症狀，經檢測發現嘴部有黑點，最後診斷出右側齒齦癌，接受手術切除。