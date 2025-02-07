大樂透頭獎連5摃 明天頭獎上看2.4億元
大樂透春節加碼還剩5天，7日開獎的大樂透頭獎連5摃，2.1億元的頭獎累積獎金累入下期，明（8）日開獎的大樂透預估銷售1.5至1.7億元，頭獎預估上看2.4億元。
大樂透春節加碼的春節大紅包及小紅包開獎結果，100萬元的春節大紅包獎項共開出22組，其中有18組為1注獨得100萬元獎金，2組由2注均分，每注各得50萬元，2組由3注均分，每注分得獎金33萬3333元，合計春節大紅包總中獎注數為28注。
10萬元的春節小紅包獎項本期共開出27組，其中22組為1注獨得10萬元獎金，3組由2注均分，每注獎金5萬元，2組由4注均分，每注各分得2萬5000元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為36注。
大樂透的春節加碼活動自1/24起實施至2/12元宵節，連續20天每天都開獎，除了例行獎項外，加碼期間總計將送出480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項。
台彩統計，至7日晚間為止，100萬元春節大紅包獎項已送出341組，10萬元的春節小紅包獎項送出521組。春節大紅包、小紅包分別還有139組和279組的剩餘組數待送出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言