快訊

大S確定採樹葬入土 小S發聲曝原因：讓姊姊回歸大自然

大樂透頭獎連5摃 明天頭獎上看2.4億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
大樂透連5摃，明天頭獎上看2.4億元。圖／聯合報系資料照片
大樂透連5摃，明天頭獎上看2.4億元。圖／聯合報系資料照片

大樂透春節加碼還剩5天，7日開獎的大樂透頭獎連5摃，2.1億元的頭獎累積獎金累入下期，明（8）日開獎的大樂透預估銷售1.5至1.7億元，頭獎預估上看2.4億元。

大樂透春節加碼的春節大紅包及小紅包開獎結果，100萬元的春節大紅包獎項共開出22組，其中有18組為1注獨得100萬元獎金，2組由2注均分，每注各得50萬元，2組由3注均分，每注分得獎金33萬3333元，合計春節大紅包總中獎注數為28注。

10萬元的春節小紅包獎項本期共開出27組，其中22組為1注獨得10萬元獎金，3組由2注均分，每注獎金5萬元，2組由4注均分，每注各分得2萬5000元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為36注。

大樂透的春節加碼活動自1/24起實施至2/12元宵節，連續20天每天都開獎，除了例行獎項外，加碼期間總計將送出480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項。

台彩統計，至7日晚間為止，100萬元春節大紅包獎項已送出341組，10萬元的春節小紅包獎項送出521組。春節大紅包、小紅包分別還有139組和279組的剩餘組數待送出。

大樂透 春節 紅包

延伸閱讀

中了不用補班！大樂透頭獎衝上2.1億 春節大小紅包獎號出爐

春節漲價效應 1月CPI年增率飆2.66%創11個月新高

財神還沒來！威力彩29連摃「頭獎飆10億」 下周一開獎

財神爺還沒上工…大樂透頭獎3連摃 下期上看1.6億

相關新聞

大樂透頭獎連5摃 明天頭獎上看2.4億元

大樂透春節加碼還剩5天，7日開獎的大樂透頭獎連5摃，2.1億元的頭獎累積獎金累入下期，明（8）日開獎的大樂透預估銷售1....

地牛翻身！ 花蓮發生規模4.1地震 最大震度4級

花蓮晚間地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上7時56分，花蓮縣鳳林鎮發生芮氏規模4.1地震，震央在花蓮縣政...

大S病逝不只台灣震驚 旅外國人曝「這地」3月才打得到

近期許多醫療院所陸續公告「流感疫苗已打完」，中央緊急採購的10萬劑最快本月20日到貨，今有藥廠提供300支疫苗給診所，鐵...

慶元宵 松山慈祐宮送小花燈、猜燈謎

台北松山慈祐宮為迎接元宵節，廟前廣場設置主題燈區，廟裡廟外打造成燈籠海，更以松山地區的文化特色，於9日舉辦猜燈謎晚會與「...

新北瑞芳流感疫苗用罄民眾暫勿前往施打 最快2/20補貨

最近適逢流感高峰，再加上民眾近來對於疫苗接種需求大增，現在公費流感疫苗幾乎是一針難求，瑞芳衛生所所備的公費流感疫苗目前也都已經用罄，民眾要打也都撲空，目前最快得等到20日後，衛生所也提醒，除了流感疫苗，還有新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗都還有提供施打服務。

影／民眾排隊搶流感疫苗 醫師施勝桓：電話幾乎沒停過

台中施勝桓小兒科診所今天下午3時，提供200劑高端自費疫苗以及100劑賽諾菲疫苗，還沒開始營業，診所外就就排了長長的人龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。