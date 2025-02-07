大樂透頭獎連5摃 明天頭獎上看2.4億元

大樂透春節加碼還剩5天，7日開獎的大樂透頭獎連5摃，2.1億元的頭獎累積獎金累入下期，明（8）日開獎的大樂透預估銷售1.5至1.7億元，頭獎預估上看2.4億元。

大樂透春節加碼的春節大紅包及小紅包開獎結果，100萬元的春節大紅包獎項共開出22組，其中有18組為1注獨得100萬元獎金，2組由2注均分，每注各得50萬元，2組由3注均分，每注分得獎金33萬3333元，合計春節大紅包總中獎注數為28注。

10萬元的春節小紅包獎項本期共開出27組，其中22組為1注獨得10萬元獎金，3組由2注均分，每注獎金5萬元，2組由4注均分，每注各分得2萬5000元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為36注。

大樂透的春節加碼活動自1/24起實施至2/12元宵節，連續20天每天都開獎，除了例行獎項外，加碼期間總計將送出480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項。

台彩統計，至7日晚間為止，100萬元春節大紅包獎項已送出341組，10萬元的春節小紅包獎項送出521組。春節大紅包、小紅包分別還有139組和279組的剩餘組數待送出。