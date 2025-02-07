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畫出多重障礙者世界 法漫畫家將以台灣為筆下主角

中央社／ 台北7日電

穿衣服找不到袖口、讀文字如天書，法國漫畫家克里斯是名多重障礙者，曾以漫畫讓人了解患者世界，他說喜歡將難以理解事物變得簡單，現今駐村台灣，也想介紹台灣難以言喻的美好。

克里斯（Christopher Boyd）畢業於布魯塞爾聖盧克藝術學院，以肖像畫家身分參與歐洲各地不同藝術節，且是以左右開弓「雙撇子」方式作畫，其作品「患有閱讀障礙的我」（Moi, dyslexique）在2023年由法國杜諾（Dunod）出版社發行，並在法國大獲成功。

克里斯今晚在台北國際書展分享他的故事，他說，他從小就擁有多重障礙，閱讀上有，肢體也有，但這些都是外表看不出來的，他才會想將這些困難畫出來，讓別人可以理解。「患有閱讀障礙的我」最初為自費出版，但推出後受到媒體注意，才吸引出版社青睞，「沒有門的時候，要自己創造那扇門。」

「患有閱讀障礙的我」中回顧克里斯學習歷程，光起床換衣服就是阻礙，套上衣服後往往會找不著袖口與領口，到了學校後更因跟不上課堂進度而被老師責備。

「我小時候不知道左邊與右邊是哪邊，老師不喜歡，他說我總要選一邊。」克里斯回憶，這也是為什麼他會用雙手作畫的原因，加上因為學業一直很差，他只會畫畫，因此從6歲起就打定主意要當漫畫家，修完學業對他來說是很困難的，每個年級就如同一座又一座的高山，他要努力爬過去。

但台灣卻是讓克里斯扭轉對「學校」痛苦印象的關鍵。2017年他結束學業後到台灣展開旅行，但到台灣沒多久就不小心將信用卡鎖住了，讓他不得不四處搭便車，也試著尋找能讓自己不睡在路邊的方法，「後來我找到學校，他們願意讓我以教畫畫來交換住宿，我從小就很害怕學校，要再回到學校實在是非常恐懼的事情。」

克里斯說，沒想到他因任教反而找到人生新的熱忱，學校讓他盡情發揮，他試著教學生同樣用雙手作畫，再瘋狂的點子都能實現，這是很棒的經驗，「我在台灣才認識到自己喜歡與人分享，這是在法國沒有的。」這是因為信用卡被鎖而不得不拋頭露面賺錢學來的經驗，讓他更了解到繪畫是普世語言。

2017年結束在台灣的3個月旅程後，克里斯歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後才重返台灣，並將其所見所聞畫成「台灣的日記」，2024年在澎湖駐村1個月則畫成「澎湖的日記」，曾被網友覺得獵奇的裝置藝術如「土豆仁公仔」、「花枝妹」、「牡蠣母子」等也入畫，克里斯認為這像置身卡通世界一樣。

克里斯為法國在台協會2025年福爾摩沙藝術駐村計畫獲選者，他說，接下來他將展開台灣日記創作計畫，他喜歡以簡單方式來說明困難的事物，像過去將閱讀障礙畫成漫畫一樣，要能完全理解台灣的美好也是件困難的事，他將會試著用漫畫、影片等簡單的方式讓大眾知道。

換衣服 法國 漫畫家

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