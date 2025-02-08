橘世代／【熟齡保單】規畫醫療險 善用「黃金三角」

面對年老的衰退與生病，許多人冀望能夠透過醫療保險形成保障，如何分配有限資源在醫療相關保險上？財經主播葉芷娟建議，從醫療險規畫的黃金三角形思考——最底層、最基本是基礎醫療，包含住院、手術、雜費，其中手術費及雜費的保費要二十萬元以上；中間層是防癌及重大傷病，保額至少兩百萬元；最上面是長照，每個月三萬元。

盤點保單時，葉芷娟推薦由壽險公會開發的「保險存摺」，可用網頁版也有App，可查詢個人所有人身保險投保狀況。優點是操作簡易，自身投保狀況一目了然，但是若要了解保障細節，還是需要翻閱保單內容。很多保險公司都有網站或是App，除提供資訊，也會提供年紀、保額和保費的對應試算供民眾參考。

醫療險黃金三角 製表／張瀞文