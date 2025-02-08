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橘世代／【熟齡保單】規畫醫療險 善用「黃金三角」
面對年老的衰退與生病，許多人冀望能夠透過醫療保險形成保障，如何分配有限資源在醫療相關保險上？財經主播葉芷娟建議，從醫療險規畫的黃金三角形思考——最底層、最基本是基礎醫療，包含住院、手術、雜費，其中手術費及雜費的保費要二十萬元以上；中間層是防癌及重大傷病，保額至少兩百萬元；最上面是長照，每個月三萬元。
盤點保單時，葉芷娟推薦由壽險公會開發的「保險存摺」，可用網頁版也有App，可查詢個人所有人身保險投保狀況。優點是操作簡易，自身投保狀況一目了然，但是若要了解保障細節，還是需要翻閱保單內容。很多保險公司都有網站或是App，除提供資訊，也會提供年紀、保額和保費的對應試算供民眾參考。
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留心醫療險誤區
許多人在評估人生下半場的花費時以為，退休後生活變得簡單，若物欲不高，花費會大大降低，卻忽略了中老年的身體退化，這個時期需要的醫療相關支出會比年輕時更多。年輕時，以為全民健保加上醫療險就足以照顧我們的老後健康，但中老年真的要用到時發現根本不是如此。醫療險到底有哪些應該留意的「誤區」？進數位版看專家建議。
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