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大S病逝不只台灣震驚 旅外國人曝「這地」3月才打得到

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藝人大S赴日染流感亡，引發民眾搶接種疫苗，圖為民眾施打高端流感疫苗。記者余承翰／攝影
藝人大S赴日染流感亡，引發民眾搶接種疫苗，圖為民眾施打高端流感疫苗。記者余承翰／攝影

近期許多醫療院所陸續公告「流感疫苗已打完」，中央緊急採購的10萬劑最快本月20日到貨，今有藥廠提供300支疫苗給診所，鐵門還沒拉開就有民眾在現場排隊，有人是為了在出國前接種，也有人為了「不成為家中防疫破口」，也有從澳洲來台的民眾表示，但在大S的新聞事件後，當地的流感疫苗要到3月才約得到。

47歲的民眾李先生今天自費接種高端疫苗，去年也有接種過流感疫苗，家中4歲和1歲半的孩子也都接種了流感疫苗，家中只剩下自己尚未打過疫苗，為了不成為家中「防疫破口」，得知附近有提供疫苗就趕快來施打。

藝人大S於日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸去世，享年48歲，該消息震驚各界，同時也催出一波流感疫苗打氣，而現年37歲的朱先生就是其中一位。

他表示，本來覺得還沒有一定要打，但看到新聞報導後，覺得年輕人還是要打，加上之後要出國，可能接觸到比較多人，才決定來接種，今天選擇接種高端疫苗，除了過去打過高端新冠肺炎疫苗的經驗外，也因為藥廠每劑會捐出1000元，提供自身保護力也可以同時做公益。

還有一位來自澳洲的民眾今天陪男友來打疫苗，對於廠牌並沒有特別預設，認為只要可以接種就好，且下周要到日本旅遊，家人都提醒要來接種，原定她想要在澳洲施打疫苗，但大S病逝消息曝光後，澳洲也出現搶打潮，流感疫苗被預約一空，估計要等到3月才打得到。

開業耳鼻喉科醫師柯仁弘說，受到過去幾年新冠肺炎疫苗接種影響，國人已出現「疫苗疲乏」現象，大S病逝掀起的搶打潮，等於是把過去一整個月的量，集中在2、3天內打完。

柯仁弘表示，預防流感重症最佳的手段就是接種疫苗，大S病逝令人遺憾，但大幅提高國人預防接種的意識。流感的流行季節通常在農曆年前後，現在幾乎進入尾聲，很多流感疫苗廠已經斷貨，但從政府的角度，大家都反應打不到，必須有所回應。

為了不成為家中「防疫破口」，李先生（左）今天到診所自費接種流感疫苗。記者余承翰／攝影
為了不成為家中「防疫破口」，李先生（左）今天到診所自費接種流感疫苗。記者余承翰／攝影

新冠肺炎 流感疫苗 高端疫苗

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