橘世代／【熟齡保單】投資型保單大賠 可調整投資部位

三十歲的小明某天聽到六十歲的媽媽提及，最近的投資型保單績效很不好，一看發現，媽媽的保單除了第一年有大約一成的獲利，之後就每況愈下，五年過去了仍持續賠錢。小明陷入長考，究竟媽媽該直接解約，或是還有其他的作法？

保險專家指出，仍有不解約保單、直接調整投資部位的空間。倘若是「類全委保單」，亦即這張保單是由保險公司委託投信團隊來代操，保戶可考慮換選該保險公司所合作的其他團隊，而倘若並非類全委保單，保戶也可思考如何轉換投資標的。

保險專家指出，市場上常見的投資型保單或儲蓄險，以變額年金或變額壽險為最多，倘若保戶的壽險保障已足夠，可把投資型保單的壽險保額降低，挪出新錢，增加新標的投資，若有新的獲利亦可補舊投資的虧損。

對此富邦人壽資深副總黃國祥則建議，當保單出現虧損時，可與保險公司業務員聯繫，進行保單檢視，透過投資配置的檢視與長期需求分析，確保客戶在維持保障的同時，能根據己身的風險承受度與投資市場變化，靈活彈性調整投資標的，來降低損失發生的風險。

黃國祥不贊成貿然解約保單。他指出，解約投資型保單後，保障會同時失效，若選擇重新投保，須重新核保以評估健康狀況；他建議客戶須評估保障需求與財務狀況，避免因短期的投資市場變化而影響長期的保障規畫。