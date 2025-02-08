聽新聞
0:00 / 0:00
橘世代／【熟齡保單】投資型保單大賠 可調整投資部位
三十歲的小明某天聽到六十歲的媽媽提及，最近的投資型保單績效很不好，一看發現，媽媽的保單除了第一年有大約一成的獲利，之後就每況愈下，五年過去了仍持續賠錢。小明陷入長考，究竟媽媽該直接解約，或是還有其他的作法？
保險專家指出，仍有不解約保單、直接調整投資部位的空間。倘若是「類全委保單」，亦即這張保單是由保險公司委託投信團隊來代操，保戶可考慮換選該保險公司所合作的其他團隊，而倘若並非類全委保單，保戶也可思考如何轉換投資標的。
保險專家指出，市場上常見的投資型保單或儲蓄險，以變額年金或變額壽險為最多，倘若保戶的壽險保障已足夠，可把投資型保單的壽險保額降低，挪出新錢，增加新標的投資，若有新的獲利亦可補舊投資的虧損。
對此富邦人壽資深副總黃國祥則建議，當保單出現虧損時，可與保險公司業務員聯繫，進行保單檢視，透過投資配置的檢視與長期需求分析，確保客戶在維持保障的同時，能根據己身的風險承受度與投資市場變化，靈活彈性調整投資標的，來降低損失發生的風險。
黃國祥不贊成貿然解約保單。他指出，解約投資型保單後，保障會同時失效，若選擇重新投保，須重新核保以評估健康狀況；他建議客戶須評估保障需求與財務狀況，避免因短期的投資市場變化而影響長期的保障規畫。
數位版看這裡
留心醫療險誤區
許多人在評估人生下半場的花費時以為，退休後生活變得簡單，若物欲不高，花費會大大降低，卻忽略了中老年的身體退化，這個時期需要的醫療相關支出會比年輕時更多。年輕時，以為全民健保加上醫療險就足以照顧我們的老後健康，但中老年真的要用到時發現根本不是如此。醫療險到底有哪些應該留意的「誤區」？進數位版看專家建議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言