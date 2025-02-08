橘世代／【熟齡保單】保單健檢 配合3階段

中高齡的族群該如何重新檢視手中的保單呢？專家指出，不同的年齡層或是人生階段，各有檢視評估的方式及重點。

倘若把中高齡保戶分成五十至六十、六十至七十、七十歲以上的不同三個年齡層，國泰人壽副總鄭紹鍇分析，通常五十至六十歲正好也是健康警訊出現的階段，這個階段的保戶，仍具備一定的體力與收入，然而健康隱患逐漸浮現，如：慢性疾病或罹癌風險攀升，因此保險規畫應著重於醫療及防癌保障。

到了六十至七十歲，處於退休初期與健康管理階段。該年齡層大多屆退休或已退休，財務來源減少，健康狀況亦趨不穩定，也容易引發跌倒、骨折等問題，因此醫療、意外與長期照護保障就成為退休初期的核心需求。等到了七十歲以上，是高齡健康與照護階段，鄭紹鍇分析，這時的高齡者健康狀況明顯下滑，需要長期照護的可能性提高，因此，除了基礎醫療、意外及癌症保障，此階段保險規畫應聚焦於長照保障，來確保未來生活品質及減輕醫療照護負擔。

富邦人壽資深副總黃國祥也認為，中高齡應隨人生階段轉變，定期檢視保單，可分成家庭責任轉變、準備退休階段、樂活退休生活這三個關鍵階段來檢視。

首先，在家庭責任轉變階段，不但隨著家庭經濟責任減輕，可開始將規畫重點轉向老後醫療與長照需求，他更直接建議可透過「五三二」法則進行分配。亦即，收入的五成用於日常生活開銷、三成做為投資理財、兩成用於醫療保障規畫。

等到了準備退休階段，重點在於設定理想的「退休所得替代率」，例如，以退休前所得的七成為目標，以檢視保單規畫是否能支持未來退休生活目標，確保退休穩定收入來源。

接下來在真正退休的樂活退休生活階段，此時的重點將在於確保穩健的金流與資產配置規畫，以兼顧退休生活與資產傳承的需求。