慶元宵 松山慈祐宮送小花燈、猜燈謎

台北松山慈祐宮為迎接元宵節，廟前廣場設置主題燈區，廟裡廟外打造成燈籠海，更以松山地區的文化特色，於9日舉辦猜燈謎晚會與「鑽轎腳」活動，並發送小提燈，歡迎民眾共襄盛舉。

下周三是元宵節，松山慈祐宮提前於9日封街舉辦慶祝活動。當天下午5時開放「鑽轎腳」，晚上7時則與松山區公所聯合舉辦猜燈謎晚會。松山慈祐宮每年僅在元宵節與媽祖遶境時開放「鑽轎腳」，因此每次都吸引大批信眾參與，祈求媽祖庇佑。

今年「台北燈節」松山展區以「蛇來運轉、好運接龍」為主題，松山慈祐宮特別在廟前廣場打造蛇年主題花燈，並於四周布置燈海。此外，為鼓勵傳承花燈製作技藝，廟方舉辦學生花燈比賽，所有參賽作品現已在廟內展出，未來將邀請區公所共同評選，並於媽祖聖誕時舉行頒獎典禮。