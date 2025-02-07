快訊

高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

如何煮出完美水煮蛋？科學家不藏私揭美味秘訣 只需簡單2步驟

慶元宵 松山慈祐宮送小花燈、猜燈謎

聯合報／ 教育事業部
元宵節期間，松山慈祐宮將發送4萬個特色小提燈。圖／教育事業部提供
元宵節期間，松山慈祐宮將發送4萬個特色小提燈。圖／教育事業部提供

台北松山慈祐宮為迎接元宵節，廟前廣場設置主題燈區，廟裡廟外打造成燈籠海，更以松山地區的文化特色，於9日舉辦猜燈謎晚會與「鑽轎腳」活動，並發送小提燈，歡迎民眾共襄盛舉。

下周三是元宵節，松山慈祐宮提前於9日封街舉辦慶祝活動。當天下午5時開放「鑽轎腳」，晚上7時則與松山區公所聯合舉辦猜燈謎晚會。松山慈祐宮每年僅在元宵節與媽祖遶境時開放「鑽轎腳」，因此每次都吸引大批信眾參與，祈求媽祖庇佑。

今年「台北燈節」松山展區以「蛇來運轉、好運接龍」為主題，松山慈祐宮特別在廟前廣場打造蛇年主題花燈，並於四周布置燈海。此外，為鼓勵傳承花燈製作技藝，廟方舉辦學生花燈比賽，所有參賽作品現已在廟內展出，未來將邀請區公所共同評選，並於媽祖聖誕時舉行頒獎典禮。

此外，松山慈祐宮也響應市府活動，串聯台北市轄內17座宮廟，昨起至元宵節期間將發送4萬個特色小提燈。昨日上午不到半小時，首批1000個小提燈即被索取一空，顯見活動備受民眾喜愛。

松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，有學生把北市12個行政區都融入在花燈裡。圖／教育事業部提供
松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，有學生把北市12個行政區都融入在花燈裡。圖／教育事業部提供
台北松山慈祐宮在廟前廣場設置主題花燈。圖／教育事業部提供
台北松山慈祐宮在廟前廣場設置主題花燈。圖／教育事業部提供
松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，所有參賽作品現已在廟內展出。圖／教育事業部提供
松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，所有參賽作品現已在廟內展出。圖／教育事業部提供
台北松山慈祐宮在廟前廣場設置主題花燈。圖／教育事業部提供
台北松山慈祐宮在廟前廣場設置主題花燈。圖／教育事業部提供
松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，所有參賽作品現已在廟內展出。圖／教育事業部提供
松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，所有參賽作品現已在廟內展出。圖／教育事業部提供
松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，有學生把花燈製作成羽球造型。圖／教育事業部提供
松山慈祐宮舉辦學生花燈比賽，有學生把花燈製作成羽球造型。圖／教育事業部提供

元宵節 媽祖 松山慈祐宮

延伸閱讀

新北小提燈發放 萬里元宵節神明淨港也能領到

新北汐止江北里長扮財神 大小朋友提燈吃湯圓慶元宵

忠信學校千名學生元宵圓環走街 發放8888份提燈祈福

元宵將至 澎湖發放小花蛇提燈索取一空

相關新聞

非常寒冷！寒流今起連凍4天 周末清晨下探6度

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今天到下周一清晨寒流影響，各地非常寒冷，最冷時間點在明、後天清晨，最低溫僅6度。寒流下周一白...

去年1至11月兒少死亡增5.7% 交長：加強青少年無照管理

交通部今公布去年1至11月道安數據，總計35萬5491件事故，造成2675人死亡、47萬3213人次受傷，機車、高齡、酒...

慶元宵 松山慈祐宮送小花燈、猜燈謎

台北松山慈祐宮為迎接元宵節，廟前廣場設置主題燈區，廟裡廟外打造成燈籠海，更以松山地區的文化特色，於9日舉辦猜燈謎晚會與「...

新北瑞芳流感疫苗用罄民眾暫勿前往施打 最快2/20補貨

最近適逢流感高峰，再加上民眾近來對於疫苗接種需求大增，現在公費流感疫苗幾乎是一針難求，瑞芳衛生所所備的公費流感疫苗目前也都已經用罄，民眾要打也都撲空，目前最快得等到20日後，衛生所也提醒，除了流感疫苗，還有新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗都還有提供施打服務。

影／民眾排隊搶流感疫苗 醫師施勝桓：電話幾乎沒停過

台中施勝桓小兒科診所今天下午3時，提供200劑高端自費疫苗以及100劑賽諾菲疫苗，還沒開始營業，診所外就就排了長長的人龍...

台中首例境外移入瘧疾！ 3旬女曾旅遊非洲、染瘧疾

台中市衛生局公布，台中出現首例境外移入瘧疾，病例為3旬女去年底有非洲旅遊史，入境前曾染瘧疾、完成治療，入境無發燒不適，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。