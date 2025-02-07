整體道安往好方向改善 交長陳世凱關心未成年無照駕駛

交通部今天舉行春節後首場道安記者會，公布113年1至11月的交通事故統計，多項指標都比112年降低。交通部長陳世凱說，整體道安往好的方向改善，但未成年無照駕駛應多關注。

陳世凱說，113年1至11月道路交通事故30日死亡人數較112年同期持續減少，機車、高齡者、酒駕、行人均較112年同期減少，但兒少死亡人數較112年同期增加，又以13至17歲未成年機車騎士人數較多，顯示未成年無照駕駛議題仍須加強改善。

陳世凱表示，整體道安是趨向好的方向，交通部仍須持續進改善，讓事故傷亡一年比一年低，交通改善一年比一年好。

根據交通部公布的最新交通事故資料，113年1至11月，道路交通事故35萬5491件（比112年同期減少1萬2336件、降幅3.4%），47萬3213人受傷（比112年同期減少1萬9410人，降幅3.9%），死亡2675人（比112年同期減少99人，降幅3.6%）。

機車、高齡者、酒駕、行人死亡均較112年同期減少，其中酒駕死亡減少87人（降幅37.5%）；高齡者死亡減少42人（降幅3.6%）；行人死亡減少8人（降幅2.4%）；機車事故死亡減少39人（降幅2.2%）；不過，兒少死亡有74人，較112年同期增加4人（增幅5.7%）。

交通部說，中央補助地方的113年799處優先改善路口，已完成784處，15處未完成的縣市正加速辦理，將於114年第1季陸續完工。