橘世代／【熟齡保單】老後醫療 小心保險3誤區

小敏的爸爸癌症開刀住院後要請保險費用，才發現父親的「終身醫療險」，附約實支實付只到七十五歲，原來終身醫療不是終身保障！阿芳繳完二十年的醫療險保費後，第二十一年收到附約帳單還以為被騙，撥電話問才知道附約是一年一約。

多數人以為，台灣有全民健保，加上年輕時投保的終身醫療險，就足以面對此生，甚至退休後的醫療需求。國泰人壽副總鄭紹鍇指出，這些都是人生到中老年階段常見的迷思，他進一步指出國人在醫療險最常見的三個迷思，包括：一、買了終身醫療險，此生醫療就有完整的保障；二、全民健保足以因應老後醫療需求；三、認為年紀愈大，購買保險ＣＰ值偏低，或較難承保。

多數實支附約只到75歲

迷思破解一：多數實支附約只到七十五歲、年輕時的舊保單保額不夠。每年都要檢視，才能完整保障。

鄭紹鍇指出，大多數民眾在保險規畫時，都仰賴專家顧問推薦，實際上並不清楚保障內容涵蓋的範圍，例如有些疾病並未涵蓋在保障範圍內，但民眾卻不知情，甚至認為只要規畫到終身醫療保險都有買，就足夠支應醫療支出風險。

除了平均餘命增加對保險給付構成挑戰，鄭紹鍇指出，醫療通膨也帶來相當大影響，這兩大因素，使舊有保單的保障年期或保額，若未與時俱進，如早期實支附約保障只到七十五歲，或是保障額度範圍很陽春，就會讓民眾面臨甚至無法理賠的窘境。

每年定期檢視調整保單

他建議，每年仍要定期檢視與調整保單，並依據個人健康狀況、家庭結構、財務能力及實際需求等，在重大傷病險、癌症險、長照險等不同險種之間靈活搭配，才能真正達到保障的效果。

健保難保障新藥新療法

迷思破解二：健保僅提供基礎保障，癌症藥物或新型療法自費負擔大。

鄭紹鍇提醒，全民健保僅提供基礎醫療保障，而且健保給付範圍及額度往往有限，若要享有更好的醫療品質，舉例來說，像是副作用較低的藥物，或恢復效果較佳的先進手術及新型療法等項目，皆需自費負擔，費用更高達數十萬至百萬元，若無投保醫療險，也沒有積蓄因應，會面臨龐大經濟壓力。

樂齡醫療險填保障缺口

迷思破解三：「樂齡專屬醫療保險」可填補保障缺口。

許多中高齡者認為此階段保費高昂，購買醫療險不划算，或常因體況自然衰弱或患有疾病導致投保困難，因此中老年者此時想加買保險時，常會有心理障礙。鄭紹鍇釐清，中高齡族群並非沒有商品可選，仍可選擇現在業者推出的「樂齡專屬醫療保險」來填補保障缺口，此類保險通常採核保條件適度放寬設計，尤其隨著年齡增長，罹病風險及醫療需求不斷攀升，正是保險發揮作用的時機，倘若發現保險有缺口，仍要及時設法來補強保險的防護網。

在他看來，晚年購買保險不僅是多一層保障，更是對自己及家人的責任。他提醒，進行保單定期檢視時，保障範圍、保障年期與保障額度（保額）是否足以因應未來風險，將是檢視保單的三大重點。