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入冬最強寒流來襲 周一始回暖

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
全台急凍，今年入冬最強寒流將在今晚報到，北部低溫可能下探10以下，下午外出民眾包緊緊禦寒。記者侯永全／攝影
全台急凍，今年入冬最強寒流將在今晚報到，北部低溫可能下探10以下，下午外出民眾包緊緊禦寒。記者侯永全／攝影

今年入冬最強寒流將在今晚報到，周末台中以北低溫將下探至10度以下，北部空曠及沿海地區可能只有6度，中南部低溫也僅12度左右。預計下周一白天起寒流減弱，各地氣溫才會逐漸回升。

今天越晚越冷，預計今晚至下周一清晨，全台受寒流影響，各地有機會出現10度以下低溫，尤其周六及周日寒流威力最強，北部及東北部氣溫8至12度，中部9至16度，南部11至16度，花東12至16度。中北部夜晚、清晨空曠地區，低溫有機會降至6度左右，高屏、花東空曠地區低溫也僅10度左右。

周一白天起，寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，東北部、北海岸及東半部地區將有局部短暫雨，其他地區晴時多雲，但受輻射冷卻影響，日夜溫差大，早晚仍寒冷。

今年入冬最強寒流來襲，周末台中以北低溫將下探至10度以下，北部空曠及沿海地區可能只有6度，中南部低溫也僅12度左右，下午外出民眾紛紛穿戴毛帽、圍巾禦寒。記者侯永全／攝影
今年入冬最強寒流來襲，周末台中以北低溫將下探至10度以下，北部空曠及沿海地區可能只有6度，中南部低溫也僅12度左右，下午外出民眾紛紛穿戴毛帽、圍巾禦寒。記者侯永全／攝影

低溫 寒流 氣溫

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