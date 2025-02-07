入冬最強寒流來襲 周一始回暖

今年入冬最強寒流將在今晚報到，周末台中以北低溫將下探至10度以下，北部空曠及沿海地區可能只有6度，中南部低溫也僅12度左右。預計下周一白天起寒流減弱，各地氣溫才會逐漸回升。

今天越晚越冷，預計今晚至下周一清晨，全台受寒流影響，各地有機會出現10度以下低溫，尤其周六及周日寒流威力最強，北部及東北部氣溫8至12度，中部9至16度，南部11至16度，花東12至16度。中北部夜晚、清晨空曠地區，低溫有機會降至6度左右，高屏、花東空曠地區低溫也僅10度左右。