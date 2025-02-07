李賢文出書細數台灣美術先行者 見證近代發展史

台灣有不少藝術家走出學術殿堂，除了帶領新的創作觀念，也身體力行讓生活走入藝術，「雄獅美術」創辦人李賢文今天在台北國際書展會場，介紹這些台灣美術的先行者。

李賢文去年出版「走在臺灣美術的最前面」一書，撰寫他近身觀察20位台灣前輩藝術家的第一手報導，並附上他以這些先行者為主角的水墨創作，見證台灣近代美術發展史。

李賢文表示，過去數十年他因為「雄獅美術」編務工作的關係，認識許多台灣美術家，體認到這些畫家不只是畫家，更是生活的實踐者。

李賢文舉「台灣工藝之父」顏水龍為例表示，顏水龍做了許多創作以外的事，被當時不少同行認為不夠專注，但顏水龍回應說，他如果只作畫，他的畫不過是給有錢人放在客廳裡，但如果投入工藝創作，卻能讓這些作品進入尋常人家，進而提升台灣人的生活品味。

李賢文也提到膠彩畫家林之助曾在1960至70年代在台中開「孔雀咖啡廳」，不但把這裡當成藝文中心，連咖啡杯及擺飾都很講究。林之助與許多膠彩畫家因戰後被定位為「東洋畫家」而遭到漠視，在他爭取正名後，地位也獲得提升。

李賢文2018年曾追隨畫家楊三郎的腳步，赴日本寫生，體驗楊三郎創作「東尋坊」的過程，在海邊斷崖處作畫，「想像75歲的楊三郎在這裡畫畫，喜歡寫生的我跟喜歡寫生的前輩，在東尋坊隔空對話，互相感應。」

李賢文表示，「走在臺灣美術的最前面」書中20位藝術家，目前碩果僅存的就是高齡97歲的雕刻家李再鈐，近期李再鈐將推出個人回顧展，李賢文說，「這些藝術家讓這本書彷彿獲得某種力量，帶著大家繼續往前走。」