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寒流來襲陽明山可能降雪 北市警規劃3階段交管

中央社／ 台北7日電

台北市交通大隊表示，寒流南下持續降溫，陽明山有機會降雪，因應可能湧入陽明山賞雪的人車潮，將視天氣狀況，針對附近山區道路規劃3階段交通管制措施。

交通部中央氣象署今天指出，受到寒流影響，越晚越冷。今天到8日清晨中部3000公尺以上高山、今天傍晚到8日白天北台灣1000公尺以上高山、8日晚間至9日清晨北台灣1000公尺到2000公尺高山有降雪機率。

台北市警察局交通大隊提供新聞資料表示，寒流南下持續降溫，陽明山地區有機會下冰霰及降雪，因應陽明山可能降雪帶來賞雪的人車潮及防範因路面結冰，導致發生事故，提前規劃3階段交通管制措施。

警方指出，因應陽明山可能降雪的交管措施，第1階段包含101甲線與陽金公路口及仰德大道、至誠路口；第2階段為中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口。

第3階段為行義路、泉源路口，行義路、東昇路口，格致路、凱旋路口。3階段的管制點將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，若融雪後，會依道路實際狀況開放通行。

警方表示，駕駛要從仰德大道進入陽明山區（含非假日），須憑仰德大道通行證才能通行，且應注意當天的天候狀況，視需要在車輪加掛雪鏈，以維護安全。

駕駛人行經管制點，警方指出，請依現場員警指示耐心等候、小心通過，確保雪地行車安全。駕駛人可收聽警廣及留意道路設置資訊可變標誌，或關注最新氣象資訊及交通管制訊息，一起維護陽明山在下雪期間的交通安全順暢。

寒流 降雪 陽明山

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