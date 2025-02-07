新書解讀黃玉階 研判百年前台灣漢醫有本地特色

百年前台灣首名領證漢醫黃玉階的著作近日出版成書，書中揭露當時台灣漢醫已有細菌學概念，會用菌來闡述與疾病的關係，可以研判百年前台灣漢醫已發展出屬於本地特色的內涵。

台灣中醫臨床醫學會近期發布新書「天醫仁心：黃玉階及其著作研究」，首度完整公開、解讀黃玉階其人其事及著作。

台灣中醫臨床醫學會今天舉辦新書發表會，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方表示，百年前黃玉階提出的治療原則，迄今仍是重要臨床參考。

黃玉階生於1850年。陳麒方說，回顧黃玉階時代，台灣漢醫已經有細菌學概念，會用菌來闡述與疾病的關係，對照同時期的中國中醫，還是以蟲的字樣來代表傳染源。

他指出，同時台灣漢醫會用現代醫學的病名來稱呼如神經衰弱，使用抗腫瘤藥會搭配皂角刺、山甲、山地草藥等，並且用台語文論述藥方與醫理，這些都是中國中醫不會使用的內涵，可以說百年前台灣漢醫即已發展出屬於本地特色的內涵。

國立中央大學歷史研究所長皮國立表示，百年前中醫外治、內治的技藝，與傳統草藥等，多數透過不同文字模式記載下來，更影響了台灣現代醫學發展，並與主流西方醫學相互協作治病救人，在疫情期間讓世人注意到傳統醫藥的價值。

黃玉階後人施建仁說，黃玉階提倡放足、推展公共衛生、建立醫療與宗教規則，更影響北台灣現代化。