反覆發燒、肌肉痠痛別再拖！網議十大流感症狀要小心



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「流感症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大流感症狀。

近日，知名藝人大S因感染流感併發肺炎不幸離世的消息引發各界震撼，許多民眾開始關注流感的危險性。據疾管署網站指出，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，流感病毒分為A-D型，其中僅A及B型會引發季節性流行，患者易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒等症狀，且發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，更可能引發如肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，嚴重可致死亡。就讓我們跟著網友的討論，來看看有哪些流感症狀更需要多加注意吧。

反覆「發燒」久未改善速就醫 持續劇烈「咳嗽」與全身「肌肉痠痛」超痛苦

▲ 網友熱議TOP10流感症狀 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路針對流感症狀的討論，以「發燒」最受關注，衛生局指出，發燒是流感的常見症狀之一。許多網友發文分享在感染流感後發燒的經驗，「初一的夜晚，弟弟發高燒不退，帶他去掛急診，結果確診A流要住院了」，也有不少反覆發燒的情形，「發燒退了又燒，燒了又退」、「流感40度反覆燒，站都站不起來」、「流感的高燒不知道為什麼前一兩天吃退燒藥也完全降不下來，難受到真的很絕望」。急診科醫師提醒，若「發燒超過3天且未見改善」便是流感重症症狀，「一定要就醫」！

「咳嗽」同樣是網友們患流感的常見症狀，許多貼文寫到不停咳嗽的慘況，「今年一開始就得了流感，瘋狂咳嗽」、「咳到快死掉，感覺比我月經來還要不舒服」、「咳到發不出聲音、講話也會痛」、「咳到喉嚨有血味」。

因日本在入冬後流感盛行，許多前往旅遊的民眾也因此感染，有網友分享自己從日本回國後就確診流感，「半夜咳嗽，喉嚨痛到沒辦法睡」，底下留言表示「我也是日本回來Ａ流，現在每天都一直咳，有時候咳的太劇烈就吐了」，另外一位網友也提到自己「從韓國回來馬上確診Ａ流」，「咳嗽咳到支氣管要炸開的感覺」，提醒大家出國一定要將口罩戴好！

許多流感患者也受「肌肉痠痛」所苦，胸腔內科醫師指出，一般人得到流感便是以發燒、肌肉痠痛及呼吸道症狀為主，不少網友大呼「全身痠痛肌肉無力」的感覺非常不適，甚至連基本的行動都難以做到，「全身痠痛到像被揍過」、「好像被束縛住了一樣，完全使不上力」、「連走路都沒辦法走」、「全身痠痛，真的太難過了」。

據衛生局資料指出，若出現「一燒（發燒）、二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、三疲倦」就須警覺是流感，因此肌肉是否痠痛也是區分感冒與流感的症狀之一，應多加留意。

除了發燒、咳嗽與肌肉痠痛外，若出現流鼻水、疲憊、呼吸急促困難或發紺等症狀，都應保持警覺，一旦出現症狀應立刻前往就醫，在平時也應勤洗手、戴口罩並施打流感疫苗，以有效防治流感，保持身體健康！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「流感症狀」相關討論則數。

觀測期間：2024/11/03~2025/02/03，近三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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