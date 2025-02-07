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台中首例境外移入瘧疾！ 3旬女曾旅遊非洲、染瘧疾

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市衛生局公布，台中出現首例境外移入瘧疾，病例為3旬女去年底有非洲旅遊史，入境前曾染瘧疾、完成治療，入境無發燒不適，經疫調研判無傳染風險；提醒前往瘧疾高風險地區前，可先至旅遊醫學門診諮詢，並落實防蚊。

衛生局說明，此個案今年1月初於國外出現發燒、畏寒、疲倦疑似瘧疾症狀，經確診為瘧疾，已完成藥物治療，2月2日入境時無發燒不適，後因有頭暈、虛弱等症狀主動就醫，醫師診斷後2月4日通報疑似瘧疾，昨經實驗室研判確定為首例境外移入瘧疾個案。

衛生局指出，衛生局在4日獲報，依據疾管署瘧疾防治工作手冊所示，瘧疾可傳染期為出現症狀後的3至14天，經調查後評估，因個案入境前已完成藥物治療，1月底已過疾病可傳染期，研判無傳染風險。

衛生局長曾梓展表示，瘧疾可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧（又稱熱帶瘧）、卵形瘧，傳染途徑為經由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染，大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

曾梓展說明，感染者若未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

曾梓展說明，台中因與國際間互動頻繁，提醒市民如有前往非洲、印度、中南美洲等瘧疾高風險國家，返國後請自主健康監測21天，如出現疑似症狀，盡速就醫及告知旅遊史。相關資訊請至疾管署全球資訊網查詢，或撥免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

瘧疾 發燒 衛生局

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