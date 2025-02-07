清明連假台金航線 2/10上午9時開放訂位

交通部民航局今天宣布，清明連假台金航線10日將開放訂位；金門縣政府表示，離島航班易受天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊以做好行程規劃。

114年清明假期自4月3至6日止，民航局規劃4月2至7日為航空疏運期，台金管制航線將於2月10日上午9時開放訂位，共提供518架次、5萬1258個座位數。

金門縣政府觀光處今天透過新聞稿表示，此次清明節連假尖峰時段為4月2至4日台灣往離島方向，及4月5至7日離島出發往台灣方向，這些時段機票均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用；旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並到原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

觀光處提醒，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間在機場候補；另離島航班較易受天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊，以做好行程規劃，並提醒搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。