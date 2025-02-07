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去年1至11月兒少死亡增5.7% 交長：加強青少年無照管理

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部今召開道安記者會。記者周湘芸／攝影
交通部今召開道安記者會。記者周湘芸／攝影

交通部今公布去年1至11月道安數據，總計35萬5491件事故，造成2675人死亡、47萬3213人次受傷，機車、高齡、酒駕、行人死亡都較前年減少，但兒少死亡卻增加5.7%。交通部長陳世凱指出，未來要加強兒少道安的部分，尤其是青少年無照駕駛管理要更加努力。

陳世凱表示，去年1至11月兒少死亡數據不太好，未來要加強這部分，尤其是青少年無照駕駛的部分要更加努力，此外，去年1至11月道安改善已經往好的方向走，今年不會設定不務實的計畫，但一定要比去年更好。他也說，交通初期改善幅度一定不會太大，從硬體、教育面改善，養成民眾習慣停等文化，未來改善幅度會再擴大。

交通部分析，去年11月兒少死亡人數較前年同期增加，其中0至12歲增加3人，包括自行車、自小客車乘客及機車乘客；13至17歲少年增加5人，其中機車無照騎車占比大，另也有自行車及機車乘客。

若以縣市來看，交通部指出，去年1至11月以高雄市279人死亡最多，但已較前年同期減少9人，增加最多的縣市為桃園市39人，整體死亡數262人，但11月單月數據已較前年同期減少。

另外，在行人方面，交通部表示，去年1至11月以台中市死亡50人最多，也較前年同期增加5人，增加最多的縣市則是新竹市增加8人，共有14人死亡，但其10、11月單月死亡數都已較前年同期減少。

交通部長 死亡

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