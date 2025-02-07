影／國民黨提非碳家園 環境部長彭啟明：保持開放 但這幾點有困難

國民黨將推動電業法修正，將「非核家園」改為「非碳家園」。環境部長彭啟明今天表示，他身為內閣成員，對於核能在討論過程中，態度是開放的，但在新一代核能、核廢料、安全和國人共識時，真的遇到蠻多困難點，如果大家同意，並一起瞭解這些困難點，核能才可以往下走。

2025年非核家園時限將至，國民黨宣示希望「非核家園」改為「非碳家園」。國民黨認為，核能核電相當關鍵，希望對於「核子反應器設施管制法」，也就是核電的延役，從現在40年延長到60年；有關「氣候變遷法」、「環境基本法」也要修正，將過去非核家園改為「非碳家園」，才符合全球趨勢。

彭啟明說，「非核家園」本身是概念，和環境部有關的是「氣候變遷因應法」和「環境基本法」。全世界目前對於核能當成是「低碳能源」但還不是「綠能」。如果要使用核能，依據歐盟永續分類指標，必須符合「3.5代以上」「核廢料安全可妥善處理」，這樣的條件下，全世界還是可以使用核能。