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新北瑞芳流感疫苗用罄民眾暫勿前往施打 最快2/20補貨

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區衛生所流感疫苗因民眾搶打目前已施打完畢，衛生所公告將於2月20日後補足缺口，請欲施打疫苗民眾近期勿前往衛生所以免撲空。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區衛生所流感疫苗因民眾搶打目前已施打完畢，衛生所公告將於2月20日後補足缺口，請欲施打疫苗民眾近期勿前往衛生所以免撲空。 圖／觀天下有線電視提供

最近適逢流感高峰，再加上民眾近來對於疫苗接種需求大增，現在公費流感疫苗幾乎是一針難求，瑞芳衛生所所備的公費流感疫苗目前也都已經用罄，民眾要打也都撲空，目前最快得等到20日後，衛生所也提醒，除了流感疫苗，還有新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗都還有提供施打服務。

瑞芳區衛生所主任麥可說，瑞芳地區的流感疫苗已經在前兩天用罄，目前預估最快可於2月20日配送到位，至於屆時施打對象將依中央公告為主，目前民眾也請耐心等待，切勿撲空。

目前國內仍處流感流行期，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。

流感疫苗 瑞芳 衛生所

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