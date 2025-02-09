不只薑茶和熱可可！網議冬季必喝八大飲品 暖身又幸福



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「暖身飲品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大暖身飲品。

在寒冷的夜晚，窩在舒適的沙發上，享受一杯暖呼呼的熱飲，想必是許多人在冬季最幸福的時刻之一。而在如薑茶、紅茶及可可等各式飲品中，有哪些品項是網友們在冬天最常喝到，不僅能帶來暖意，還能補充能量的呢？就讓我們來看看大家的分享吧！

「紅茶」富兒茶素結合柑橘類更有層次 「薑茶」薑糖沖水最划算是否順口是關鍵

▲ 網友熱議八大暖身飲品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對暖身飲品的討論，以常見的「紅茶」最受歡迎，有營養師指出，紅茶中所含有的「茶黃素能促進能量代謝、維持體溫」，更提到有研究顯示「當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢」，是冬季驅寒的好選擇。

一位網友在社群發文詢問「冬天想泡茶，請問有什麼順口好喝的茶可以推薦嗎？」，不少留言紛紛推薦「紅茶」，有創意的網友們更分享自己將橘子、金桔及檸檬等水果結合紅茶入味，增添茶香層次，且「充滿豐富維他命Ｃ」，「只需要十幾分鐘就能暖心又暖胃」！

冬季熱門的「薑茶」同樣廣受網友歡迎，一位營養師在粉絲專頁分享，薑茶「有助於血液循環，就能減緩手腳冰冷」，許多網友也直呼「冬天一定會喝薑汁」、「冬天就是要喝薑茶吧」，在「寒流喝什麼最保暖」的論壇提問下，「熱騰騰的薑茶」獲得許多提名。

一位網友發文表示自己在冬天時很愛喝薑茶，詢問若想自己在家煮薑茶，有什麼好喝的秘訣？吸引許多留言熱情分享，「買薑糖泡熱水，便宜又大碗」、「有即溶包薑茶，熱水沖就好」，也有人推薦各大手搖品牌如「暖薑烏龍鮮奶」、「薑汁奶茶」和「黑糖薑母拿鐵」等薑汁飲品，認為薑味順口是薑茶好喝的關鍵。

同樣富含兒茶素的「綠茶」亦是冬季抗寒的健康選擇，營養師表示綠茶「可增加脂肪氧化並促進熱量消耗」，另一位營養師也分享自己早餐習慣搭上一杯熱無糖綠茶，「幫助暖身暖胃做好代謝打底」，在容易大魚大肉的冬天，綠茶既能保暖又可促進代謝，「暖胃不傷身」。

而香醇濃郁的「熱可可」也是備受歡迎的香甜滋味，不論是現泡的可可粉或是手搖飲品牌的巧克力飲料都是「寒冬救星」，網友們直呼「寒流來襲最適合來杯熱呼呼的阿華田」、「只要氣溫變低，天氣一冷，下午茶就想喝一杯熱巧克力」、「寒冷天氣喝杯熱熱的可可，是溫暖甜蜜的滋味」，讓人從內而外感受到濃濃暖意！

在這些暖身飲品中，也有你在冬季必不可少的夥伴嗎？無論是為了驅寒還是放鬆心情，都別錯過這些好喝又暖身的選擇，快將它們加入你的冬季清單，用一杯熱飲溫暖身心，充滿活力地迎接每一天吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「暖身飲品」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/09~2025/01/09，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw