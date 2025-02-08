蜜月旅行夢幻清單！網熱議十大蜜月國家 第一名是它？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「蜜月國家」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大蜜月國家。

每對新婚伴侶都希望蜜月旅行能夠成為一生難忘的美好回憶，不論是沐浴在熱帶海島的陽光下，還是漫步於歐洲古城的迷人街道，每個地方都擁有獨特的浪漫。在全球眾多夢幻目的地中，又以哪些國家最受網友熱議呢？就讓我們來看看吧！

「日本」天數彈性CP值高適合小資 夢幻海島「馬爾地夫」看海放鬆共度兩人世界

▲ 網友熱議TOP10蜜月國家 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對蜜月國家的討論，以台灣人熟悉的「日本」最受關注，雖然不少網友認為「日本隨時都能去」，難得的蜜月長假應該去遠一點的國家，到「很不一樣的地方」，但也有網友分享「其實身邊還是不少朋友去日本蜜月」，一位網友更現身說法「雖然我們兩人去過很多次（日本），但是一起去的感覺又不一樣」。

除了每人偏好不同外，比起歐美國家，日本花費較低，且旅行天數較彈性，適合不想請太多假的小資族，有網友便提到「去一趟日本所有花費可能只能換取一人的歐洲團費」、「一樣的預算去日本餐餐都可以爽到翻過去」、「小資加上不喜歡一次休太多天假」，讓日本仍然是熱門的蜜月選擇。

而擁有非凡海景的海島「馬爾地夫」討論度也極高，馬爾地夫擁有許多高級度假村，提供從飲食、SPA至海上活動的全方位服務，可說是最夢幻的蜜月勝地之一。

社群討論區中便有準新人發文詢問「蜜月推薦去馬爾地夫還是歐洲？」，吸引許多網友回覆如「想要放空推薦去馬爾地夫，真的很美」、「馬爾地夫舒服自在，每天聽海的聲音，還可以看星空」、「馬爾地夫啊，蜜月就是要兩人世界」，不過同時也有網友提醒「不喜歡水的人不要去馬爾地夫」，認為馬爾地夫適合不討厭水上活動，想好好度假放鬆、享受兩人時光的新人。

而國土廣袤的「美國」同樣備受網友討論，從能盡享海上活動的關島及夏威夷，到充滿自然風光和主題樂園的西岸，以及繁華都會區的東岸，都能滿足新人們的不同期待，有網友分享蜜月去夏威夷衝浪和公路旅行，沿途「路線有趣，景色多變」，且自駕靈活性高，直呼「美國自助很省錢，而且自駕隨心所欲，想去哪想幹嘛都可以，真的是兩人世界」。

另外自然景觀壯麗的「瑞士」亦是蜜月的熱門選項，許多新人會選擇跟團以省做功課、自助的心力，不僅能欣賞知名馬特洪峰的美麗，更可在短時間內走訪多個國家，網友們認為「非常適合喜歡看大自然風景，探訪多樣景點」的新人，讓新婚伴侶們在美景中享受彼此的陪伴！

以上這些蜜月聖地中是否有符合你期待的呢？或是你已經有自己的夢幻清單？無論你在蜜月旅行是想探索壯麗的大自然，還是沉浸於異國迷人的文化，都不妨參考網友們熱議的目的地，踏上一場只屬於你們的浪漫旅程，讓愛情的足跡留在世界各個角落吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「蜜月國家」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/14~2025/01/14，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論、問答網站（排除抽獎文）

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