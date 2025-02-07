非常寒冷！寒流今起連凍4天 周末清晨下探6度

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今天到下周一清晨寒流影響，各地非常寒冷，最冷時間點在明、後天清晨，最低溫僅6度。寒流下周一白天減弱，周二晚間又有南方雲系北移，周三鋒面通過、東北季風增強，幾乎各地都有雨，北部及宜蘭再降溫，預計周五轉乾。

曾昭誠表示，明天轉乾，僅桃園以北、東半部有雨，下周日、周一僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲。周二白天僅東半部有零星雨，其他地區多雲到晴，但晚間南方雲系影響，中南部及台東到周三都有明顯降雨，北部、宜花鋒面通過也有局部短暫陣雨。周四東北季風增強，降雨區域偏中部以北及東半部，周五再轉乾，剩北部及東半部有雨。

溫度方面，他指出，今天起明顯降溫，北部已剩10度，明晨北部、宜蘭僅8至10度，中南部及台東僅10至13度，空曠地區可能再低1、2度，並持續到下周日清晨，各地都有10度以下機會。下周一白天回溫，但周二還有輻射冷卻影響，各地清晨偏冷，周三短暫回溫，周四東北季風增強，北部及宜蘭再稍微降溫

降雪部分，曾昭誠表示，中部3000公尺以上高山今晚到明晨有零星降雪機會，北部及宜蘭1000公尺以上高山今晚到明天整天也有降雪機會，北部及宜蘭1000至2000公尺高山明晚到後天清晨也有降雪機會。另外，他也提醒，寒流影響期間，西半部、蘭嶼、綠島及恆春半島沿海要留意強風。