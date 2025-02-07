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首次挑戰奇幻作品 伊勢英子：離開3C處處驚喜

中央社／ 台北7日電

現代人專注手機、3C作品，對現實世界漠不關心，日本知名繪本作家伊勢英子今天表示，只要離開3C、多關心身邊事物，會發現處處充滿驚喜。

在台灣出版多部繪本、深受讀者歡迎的伊勢英子，今天現身台北國際書展會場，在主題廣場舉行新作「鋼琴」新書分享會，暢談她首度挑戰奇幻作品的心路歷程。

伊勢英子表示，這次創作十分特別，過去她總是習慣先感受些什麼，有了好奇心後再實地取材，進行許多調查，有實際的根據及大量材料之後才能創作。這次出版社建議她嘗試挑戰奇幻作品，讓她不禁產生疑惑，「要做到什麼程度才叫奇幻？」

伊勢英子透過觀察自己的家人及體驗生活，包括看孫子彈鋼琴，聽莫札特的音樂，來幫助自己畫這個故事，「我相信在如此平凡的日常生活當中，一定會有某些奇幻時刻。」

過程中，伊勢英子畫了許多手稿，完成度都非常高，像是主角與一位老先生相遇的畫面，以及置身森林裡沉思的片刻，但最後並未納入書中，因為「太不奇幻了」。

但伊勢英子特別在書展會場展示這些不夠奇幻作品，她說，她想讓大家感受這些光線的溫度與森林裡的真實氣味，尤其現代人總是離不開手機，大家似乎對手機和3C裡看到神奇有趣的事比較有興趣，卻忽略了真實生活中的精采。

伊勢英子想要提醒讀者，其實離開手機之後，外面的世界其實更奇幻、更有趣。

伊勢英子談到，自己2006年第1次來台灣，這次是第7次來台灣，早上在逛書展時，竟然有許多讀者認出她來，讓她覺得不可思議，也感到非常高興，「如果沒有這些作品，今天我就不會站在這裡。」她期待能透過更多作品，和更多讀者見面。

3C 鋼琴

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