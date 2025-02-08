泡湯控必收藏！網推全台10大溫泉勝地 礁溪、北投都上榜



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「溫泉景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台十大溫泉景點。

每當氣溫降低，泡湯便成為許多民眾怯寒的首選，不僅能暖身，還有助於緩解疲勞、促進血液循環和舒緩疼痛，可說是享受又養生的活動。台灣因地質關係而擁有豐富溫泉資源，其中又以哪些溫泉景點最受到社群關注，是放鬆泡湯的好去處呢？就讓我們一起來看看吧！

平地溫泉「礁溪溫泉」無色無臭多度假飯店 「北投」交通便利周邊景點美食多

▲ 網友熱議全台TOP10溫泉景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月社群中針對溫泉景點的討論，以宜蘭礁溪鄉的「礁溪溫泉」最受歡迎，作為台灣少見的平地溫泉，礁溪的碳酸氫鈉泉無色無味，加上擁有便利的交通和多元的住宿選擇，成為旅客們的最愛，不論是家族旅遊或是好友出遊皆十分適合。

網友們常熱情分享在礁溪的住宿體驗，提到因為帶著孩子出遊，偏好有「迎賓下午茶、DIY手作、電玩遊戲區、漫畫區、溫泉spa」等齊全設施服務的大型旅店，讓全家「不用踏出飯店也可以玩得很開心」，各大旅宿業者也常以如「水療池」、「紅酒池」、「魚咬腳」及私人室外湯屋等溫泉特色吸客，讓網友大讚在冬天「來礁溪泡個溫泉好舒服」！

台北知名的溫泉勝地北投溫泉同樣深受旅客歡迎，網友們指出「捷運就能到方便」、「泡湯飯店好多，北投這區沿路景點多好逛」、「很多銅板美食」是此地的亮點，從平價的大眾湯池、充滿日式風情的傳統湯屋到精緻的渡假飯店應有盡有，滿足旅客的不同需求，不少網友更會在泡完湯後享用下午茶，直呼「超幸福的」，「超愛去北投泡溫泉」。

另外，在泡湯之餘，遊客也可以走訪鄰近的北投溫泉博物館、北投文物館及地熱谷等景點，一窺始自日治時期的北投溫泉發展史，是週末小旅行的好選擇！

位於屏東車城的「四重溪溫泉」也備受青睞，此地的碳酸泉讓人泡後肌膚滑溜，是俗稱的「美人湯」，而車城周邊群山環繞，「環境清幽且四季如春」，更被網友譽為「南部泡溫泉的最佳選擇」。

自2024年11月至2025年3月，屏東縣政府於四重溪溫泉公園舉辦「屏東四重溪溫泉祭」，有免費足湯、日本神社、燈光藝術裝置及溫泉市集等多種設施活動，吸引無數人前來。

網友紛紛分享與家人一同到四重溪泡湯的行程與經驗，「先到四重溪公園泡腳，再到鄰近溫泉會館泡戶外湯」、「晚餐完散步去看四重溪溫泉公園美麗的夜景燈海」，泡湯時「仰望藍藍天空真的超舒服」，直呼不僅是溫泉本身，周邊的設施與氛圍皆讓人流連忘返！

除了以上熱門景點外，你還有私藏的泡湯地點嗎？如果你已經是資深的泡湯愛好者，不妨也參考以上網友們的推薦，體驗不同溫泉景點的泉質與環境，享受泡湯的放鬆與愜意吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「溫泉景點」相關討論則數。

觀測期間：2024/10/13~2025/01/13，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw