賞櫻控注意！10大人氣賞櫻秘境 春天限定粉嫩花海拍不停



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「賞櫻地圖」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台10大賞櫻景點。

每年春季，粉嫩的櫻花便會如同夢幻畫筆，將大地妝點得繽紛動人，吸引民眾紛紛踏出家門，沉浸在夢幻的粉色花海中。除了日本、韓國，台灣從1月下旬至3月中旬，北、中、南各地也有許多迷人的賞櫻秘境，綻放著專屬春天的詩意美景。其中，又以哪些賞櫻仙境最受網友青睞呢？就讓我們一起來感受春日花開的浪漫吧！

「武陵農場」粉白花海如入仙境 「阿里山」櫻花、火車同框復古又浪漫

▲ 網友熱議TOP10賞櫻景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「賞櫻地圖」相關話題的討論，台中「武陵農場」無疑是最受矚目的熱門景點。坐落於雪霸國家公園內，武陵農場擁有超過2萬株、近20品種的櫻花，從較常見的「八重櫻」、「山櫻花」，到獨家培育的「紅粉佳人」，以及台灣特有的「霧社櫻」與珍稀少見的「普賢象櫻」、「太平山櫻」應有盡有，粉白花海遍佈園區，每逢花季總能吸引大批遊客爭相朝聖，甚至直呼「人回台北，心還在武陵農場」，令人流連忘返。

其他曾到訪的網友也大讚「緋寒櫻花色很豔麗」、「粉紅泡泡滿山遍野，漂亮極了」、「櫻花在武陵No. 1」，可謂賞櫻首選聖地。不過去年傳出有民眾攀爬櫻花樹上拍照，掀起一番討論與撻伐，提醒大家賞花、拍美照時還是要遵守規定，珍惜美景也尊重他人，共同守護這片絕美花海。

每年3至4月則是「阿里山」的最佳賞櫻期，從平地緩緩駛向山頭，沿途風景隨著海拔逐漸變化，每一公里都展現不同的迷人風貌。有遊客分享攝影作品，不僅捕捉到落英繽紛的唯美景象，更幸運拍下「國寶級SL-31蒸汽火車+檜木車廂」的經典畫面，認為「櫻花季蒸汽火車」帶來的浪漫復古氛圍，是阿里山賞櫻的一大亮點。

此外，以日出、雲海、晚霞、森林、高山鐵路「五奇」聞名的阿里山，在櫻花季期間更添詩意。遊客可於黎明時分搭乘祝山線賞壯麗日出，白天漫遊神木線、沼平線感受櫻花與神木交織的景致，或漫步春季限定的櫻之道，沉浸柔和春光之中，豐富多元的體驗讓人直呼「怎麼玩都精彩」！

位於台北山區的「陽明山」同樣備受熱議。2025年陽明山櫻花季將於1月下旬至3月中旬盛大登場，長達一個半月的花期，讓人能盡情沉浸在浪漫的粉色花海中。其中，被譽為「最美櫻花巷」的「平菁街42巷」受到許多遊客大力推薦，表示是「櫻花季必來日式秘境」。

2022年新開放的「大埔農場」，則以「日式燈籠的櫻花步道」吸引眾多日系風格愛好者；「陽明公園」更以櫻花、杜鵑和海芋等花卉交織出的繽紛花景，成為春日不可錯過的賞花好去處。陽明山各大賞櫻景點各具特色，令網友紛紛盛讚「春天的陽明山超適合趁著好天氣來走走」。

你也喜歡賞櫻嗎？今年春天，不妨參考以上網友推薦的景點，趁著花季規劃一趟賞櫻之旅，帶上相機與愉悅的心情，與家人朋友一同沉浸在這片粉嫩仙境中吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞櫻地圖」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01~2025/01/12，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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