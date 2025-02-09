財運滾滾不用等！全台8大必拜財神廟 網友狂推這間「超華麗」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「財神廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台八大財神廟。

大年初四迎財神是農曆春節的重要習俗，在春節期間，不少民眾都會前往各地財神廟參拜，祈求新一年工作順利、生意興隆，財運滾滾來。而在全台有眾多知名財神廟，每逢過年總是香火鼎盛，究竟有哪些廟宇最受網友們的討論呢？就讓我們一探究竟吧！

「北港武德宮」社群活躍建築華麗超吸睛 「南投石龍宮」浴火重生人潮多

▲ 網友熱議全台8大財神廟 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對全台財神廟的討論，發現以主祀五路財神的「北港武德宮」最受熱議。位於雲林北港鎮的北港武德宮為台灣財神信仰的發源地，除了是許多人求財的第一選擇，更因為在社群平台上經常透過影片分享如神仙誕辰及法會等特殊日子的活動內容，吸引社群網路中的信眾們熱情互動。

此外，前往武德宮的眾多香客也皆在求完財神後，表示對華麗的建築印象深刻，紛紛於留言區讚歎「很氣宇軒昂的廟宇，屋頂線條非常美，廟埕兩側金爐高大而雅致」、「高大和雅致並存」，直呼「好大、好莊嚴、好漂亮」、「很有規模的廟宇」，且其保留了許多歷史文物，「是一個參拜以後讓人心情非常快樂平靜的地方」。

而主祀「土地公」福德正神的「南投石龍宮」也備受討論。石龍宮因信徒多以泡麵祭祀土地神而廣為人知，許多人便稱其土地神為「泡麵土地公」，廟方更會免費提供祭拜後的泡麵給香客享用，十分特別。

在去年八月，南投石龍宮不幸遭逢火災，驚動許多正在參拜的民眾，但土地神的神像金身竟毫髮無損，讓不少網友直感嘆「這也太神奇了」、「土地公平安沒事就好了」，也有網友幽默地稱「土地公爺爺想住新房子了」、正好「翻修變大廟」。也有網友前往參拜整修後的石龍宮，表示「石龍宮目前整理得美侖美奐」，且人潮仍舊絡繹不絕，帶動不少關於新年參拜求財的討論熱度。

同樣主祀福德正神的「竹山紫南宮」位於南投竹山鎮，與烘爐地南山福德宮、車城福安宮並稱「三大土地公廟」，網友形容這裡「終年香火鼎盛」、「人潮絡繹不絕」，週邊商家更因此形成市集，「演變成觀光風景區」。

而紫南宮的錢母十分受歡迎，每逢農曆春節，其發放的「生肖錢母」往往吸引眾多民眾漏夜排隊，也是社群中十分具有討論熱度的財神廟。

除了以上廟宇外，屏東「車城福安宮」、南投埔里「南投地母廟」、新北「烘爐地南山福德宮」等廟也是香火鼎盛的著名財神廟，不妨趁春節期間造訪這些知名的財神廟，祈求新一年事業順利、財運亨通吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「財神廟」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/08~2025/01/08，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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