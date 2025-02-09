新春祈福必訪！全台討論度最高6大廟宇「有拜有保庇」？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台廟宇」話題的網路聲量表現，帶您了解網友全台討論度最高的六大人氣廟宇。

全台各地有大大小小的廟宇，不僅是宗教信仰的中心，更是文化傳承的重要象徵，深植於民間生活；春節期間，各地宮廟成為民眾走春、祈福的熱門去處，其中又以哪些廟宇最受熱議、吸引信徒前往呢？一起來看看吧！

「白沙屯拱天宮」媽祖進香感動信眾 「大甲鎮瀾宮」清醮大典受矚目

▲ 網友熱議全台TOP6人氣廟宇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對全台各地廟宇的討論，發現以位於苗栗通霄鎮、主祀媽祖的「白沙屯拱天宮」最受熱議。每年一度的「白沙屯媽祖進香」活動往往吸引大批信徒參與，活動日期由爐主擲筊請示媽祖擇定，路線則隨著鑾轎移動的指引而決定，因此以路線和日期的不固定性著稱，成為「臺灣宗教百景」之一。

進香期間，神轎的起停、停駕等動態更透過網路電視台轉播，途中更不乏感人場景，例如民眾帶著病兒請求媽祖加持、媽祖停駕觀看小朋友表演及與官兵合照等，相關消息受關注，民眾留言道「看著眼淚都忍不住流下來了」、「真有愛的畫面」。

平時的白沙屯拱天宮也香火鼎盛，網友形容「每次來都是人山人海」、「每個角落都充滿了媽祖的氣息」，且「周圍還有很多好吃的小吃林立」，認為白沙屯拱天宮是「體驗當地文化和傳統的重要窗口」。

而有兩百多年歷史的「大甲鎮瀾宮」同樣有相當高的討論度，可說是全台最知名的媽祖廟之一，全年香火不斷，每年舉辦的遶境出巡更是世界級的宗教盛事，吸引各國遊客熱情參與，被網友譽為「台灣宗教文化的璀璨明珠」。

2024年底，大甲鎮瀾宮的修建歷經近三年完工，廟方暌違36年舉辦「清醮大典」，許多信徒皆前往共襄盛舉，並分享現場「醮壇造型莊嚴隆重」、「所有媽祖分靈回娘家，數量多到有點誇張」；一位網友驚嘆道「宗教的凝聚力著實壯觀」，認為在這裡參拜「不僅能夠祈求平安與順遂，更能深深感受到民間信仰的力量，淨化心靈身心」，直呼「有機會一定會再來」。

主祀關聖帝君的「台北行天宮」同樣受到廣泛討論，其位於台北中山區，是北台灣知名的信仰中心，不少信徒表示「每次去總是人潮洶湧」，外地網友也分享「每到台北都會到這裏拜拜」、「香火鼎盛卻很安靜」，大讚環境維護得很好。

行天宮自十年前因推行環保政策取消香爐及供桌，部分民眾指出「自從不燒香拜拜後，空氣品質好太多了」，但亦有網友發文稱「有陰陽眼的朋友說，沒擺放香爐後，神明很少在那」，引發熱烈討論，有留言解釋「殿內還是有放香爐，是廟方供奉的只是沒有給信眾拿香而已」，也有許多網友認為仍舊很靈驗，「上週一去收驚，覺得收完滿滿能量」、「雖然我沒有什麼特殊體質，但我相信行天宮的神明一直都在，每次去拜拜完真的都會有心裡很舒坦的感覺」，指出重要的是「心誠則靈」。

除了以上宮廟外，北港朝天宮、鹿港天后宮及竹山紫南宮也都是歷史悠久的知名宮廟，廟宇文化是台灣極富活力及創造力的一大特色，如果你還對台灣的宮廟十分陌生，不如在今年春節走訪這些人氣廟宇，感受其中無窮的人文魅力吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台廟宇」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/08~2025/01/08，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw