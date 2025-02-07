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寒流來襲越晚越冷 北部探8度中南部也只有11度

中央社／ 台北7日電
氣象署今天指出，受到寒流影響，越晚越冷，北部約攝氏8到10度，中南部也只有11到13度，。聯合報系資料照片
氣象署今天指出，受到寒流影響，越晚越冷，北部約攝氏8到10度，中南部也只有11到13度，。聯合報系資料照片

氣象署今天指出，受到寒流影響，越晚越冷，北部約攝氏8到10度，中南部也只有11到13度，明天白天北部約在10度，中南部15度左右，與今天相比下降6到7度，提醒民眾留意。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠今天在下午的天氣說明中表示，受到寒流影響，今天北部白天開始降溫，外面感覺相當冷，入夜過後溫度會迅速下降，將持續影響到10日清晨，10日白天後寒流才會減弱。

曾昭誠指出，今天晚上到明天清晨，部分地區有10度以下低溫，北台灣約落在8到10度，中南部為11到13度，白天低溫北部落在10度上下，中南部15度左右，與今天相比，約下降6到7度。

曾昭誠說，10日白天寒流減弱，溫度逐漸回升，但很快地，12日鋒面通過，緊接著東北季風南下，北部及宜蘭的高溫下降，約落在18到20度左右。

降雨方面，氣象署指出，明天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，9日、10日基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠指出，未來一週整體降雨最多會落在11日及12日，各地都有下雨機會，整體雨勢較為明顯，鋒面通過後，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨。

降雪方面，曾昭誠表示，今天到8日清晨中部3000公尺以上高山、今天傍晚到8日白天北台灣1000公尺以上高山、8日晚間至9日清晨北台灣1000公尺到2000公尺高山有降雪機率。

曾昭誠提醒，10日晚間到12日，台南以北及金馬地區留意局部霧或低雲。

低溫 寒流 氣象署

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