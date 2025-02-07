快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

聽新聞
0:00 / 0:00

陸踩線遭擋？ 交長籲陸方已讀要回 勿就觀光吃豆腐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，每個國家都有每個國家的規範，不要就觀光吃豆腐。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱表示，每個國家都有每個國家的規範，不要就觀光吃豆腐。記者周湘芸／攝影

中國大陸福建、上海旅遊業者申請2月10日旅遊踩線團來台，但遭我觀光署依「經觀光小兩會討論再進行」為由駁回；此外，台北市政府邀請上海市文旅局來台參加燈節，又遭陸委會駁回。對此，交通部長陳世凱今指出，踩線團要來應該不難，希望對岸針對小兩會溝通「已讀要回」，每個國家都有每個國家的規範，不要就觀光吃豆腐。

中國大陸文旅部日前宣布將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩地旅遊業者為此申請2月10日旅遊踩線團來台，但遭觀光署依「宜經觀光小兩會討論再進行」為由送回。觀光署表示，我方已聯繫海旅會接洽，但遭對方「已讀不回」，認為仍應先透過小兩會討論。

陳世凱今表示，我方非常歡迎陸客來台，但小兩會溝通被已讀不回，希望對岸政治干擾少一點，針對小兩會既定溝通管道「已讀要回」。台灣不斷釋出善意，希望照既定管道溝通，若能照此溝通，踩線團要來應該不難，但對岸似乎想怎麼走就怎麼走。

陳世凱指出，每個國家都有每個國家的規範，希望互惠平等，並就觀光討論觀光，不要就觀光吃豆腐，或照自己的意思走，這樣不健康。

兩會 溝通 陳世凱

延伸閱讀

檢討汽車隔熱紙、增路口照明 交部今年推行人道安3箭

台鐵平均漲幅26.8% 交長陳世凱透露新票價上路時間

全台最大娛樂城營運後…恐塞爆台中高鐵站？交長說話了

交通部114年預算被大刪 陳世凱：與民眾權益相關盼支持

相關新聞

寒流來襲越晚越冷 北部探8度中南部也只有11度

氣象署今天指出，受到寒流影響，越晚越冷，北部約攝氏8到10度，中南部也只有11到13度，明天白天北部約在10度，中南部1...

陸踩線遭擋？ 交長籲陸方已讀要回 勿就觀光吃豆腐

中國大陸福建、上海旅遊業者申請2月10日旅遊踩線團來台，但遭我觀光署依「經觀光小兩會討論再進行」為由駁回；此外，台北市政...

台鐵擬漲價會否跟進？台北捷運發聲：不會

台鐵虧損高達百億元，為此董事會決議拍板調漲票價，漲幅約26.8%。外界關心，同為軌道的北捷是否跟進？北捷表示，去年已開董...

高鐵南延屏東8月送環評2039年通車 不排除分階段通車

行政院長卓榮泰去年底拍板，高鐵南延屏東確定採「高雄案」，並在高雄車站增設高雄站。交通部鐵道局長楊正君今表示，高鐵南延屏東...

長榮航空春季線上旅展限時15天 超殺最低4802元起

今年長達9天的春節連假結束，長榮航空推出「2025春季線上旅展」，即日起至2月21日23:59止，於長榮航空官網購買20...

非常寒冷！寒流今起連凍4天 周末清晨下探6度

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今天到下周一清晨寒流影響，各地非常寒冷，最冷時間點在明、後天清晨，最低溫僅6度。寒流下周一白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。