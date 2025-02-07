陸踩線遭擋？ 交長籲陸方已讀要回 勿就觀光吃豆腐

中國大陸福建、上海旅遊業者申請2月10日旅遊踩線團來台，但遭我觀光署依「經觀光小兩會討論再進行」為由駁回；此外，台北市政府邀請上海市文旅局來台參加燈節，又遭陸委會駁回。對此，交通部長陳世凱今指出，踩線團要來應該不難，希望對岸針對小兩會溝通「已讀要回」，每個國家都有每個國家的規範，不要就觀光吃豆腐。

中國大陸文旅部日前宣布將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩地旅遊業者為此申請2月10日旅遊踩線團來台，但遭觀光署依「宜經觀光小兩會討論再進行」為由送回。觀光署表示，我方已聯繫海旅會接洽，但遭對方「已讀不回」，認為仍應先透過小兩會討論。

陳世凱今表示，我方非常歡迎陸客來台，但小兩會溝通被已讀不回，希望對岸政治干擾少一點，針對小兩會既定溝通管道「已讀要回」。台灣不斷釋出善意，希望照既定管道溝通，若能照此溝通，踩線團要來應該不難，但對岸似乎想怎麼走就怎麼走。

陳世凱指出，每個國家都有每個國家的規範，希望互惠平等，並就觀光討論觀光，不要就觀光吃豆腐，或照自己的意思走，這樣不健康。