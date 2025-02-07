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高鐵南延屏東8月送環評2039年通車 不排除分階段通車

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高鐵南延屏東案預計今年8月完成路廊選定，並送一期環評，最快2028年送件，最快2039年完工通車。本報資料照片
高鐵南延屏東案預計今年8月完成路廊選定，並送一期環評，最快2028年送件，最快2039年完工通車。本報資料照片

行政院長卓榮泰去年底拍板，高鐵南延屏東確定採「高雄案」，並在高雄車站增設高雄站。交通部鐵道局長楊正君今表示，高鐵南延屏東案預計今年8月完成路廊選定，並送一期環評，最快2028年送件，目前預估工期11年，最快2039年完工通車，同時也不排除分段通車；另外，延伸宜蘭案預計今年第3季完成二階環評，最快年底送至行政院。

高鐵南延屏東案爭議多時，2019年時任行政院長蘇貞昌拍板「左營案」後，交通部耗資上億元、約5年進行綜合規畫及環境評估，去年1月由行政院核定，但鐵道局著手進行綜合規畫及環境評估後，發現左營案未來營運時將面臨風險，去年底則由卓揆翻案改採為「高雄案」。

楊正君今指出，高鐵南延屏東至少需要1年半進行綜合規劃、3年進行二階環評，預計今年8月完成路廊選定，並送一期環評，最快2028年送件，目前預估工期11月，最快2039年完工通車。對於是否比照其他軌道建設採分段通車，他表示，是選項之一，這部分會在綜合規劃評估，但也要跟地方溝通。

另外，楊正君指出，高鐵東延宜蘭案預計今年第3季完成二階環評，最快年底送至行政院，期間還有經過設計，需再1年半至2年才能發包，目前預估工期9至10年。

楊正君坦言，高鐵對民眾生活型態改變很大，像早年到高雄出差一趟至少要2天，現在都可以1日來回。而影響高鐵延伸工程進度一大因素是找不到「工程師」，現在民間顧問公司、營造廠都把公部門工程師挖走，無論是中央還是地方公部門，工程師缺額都達3成左右，且逐年擴大。

環評 行政院 高鐵

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