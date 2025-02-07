影／南投縣長許淑華轟中央卡陸客觀光 觀光業將出現倒閉潮

大陸開放陸客踩線團，政府態度卻不清楚。南投縣長許淑華今天痛批，中央對兩岸觀光開放根本就是東卡西卡，如果不開放不歡迎陸客就公開說，否則國內觀光業者無所依循很難再撐下去，觀光業將出現倒閉潮。

許淑華說，賴總統上任後，特別提到希望對等方式開放陸客來台，大陸主動提出讓某些城市來台，並用採線團方式邀請陸客來台觀光，但中央政策回應又變成觀光小兩會先做討論，但如何設定規畫，中央漏餡，根本沒有想要積極開發，讓國內觀光業者相當遺憾。

中央如果定調，不再開放、歡迎陸客，就應公開告訴觀光業者，對缺少的陸客市場該如何替代市場，並提出具體政策，不要讓所有觀光業者、旅行社在底下忙來忙去，和對岸交流，浪費時間和作業，其實這都是消耗，政府的思維、氣度和格局都相當不夠。

她要替南投觀光業者再次發聲，國內旅遊市場消費不如以往，疫情過後，國人又大量往國外旅遊，看不到政府有任何具體措施，如果願意從其他國家觀光旅遊彌補，至少要具體提出，要從東南亞和歐美國家開發提出政策，是旅遊補助或推廣，要將所有觀光業者集合起來，一起努力。不要讓業者對大陸遊客抱有期待。

中央老是說一套、做一套，告訴大家兩岸要平等立場開放，但對方正式提出時，政府又小鼻子、小眼睛，東卡、西卡，或是未來有條件限制等作法，她認為這些都可不必，現在中央是民進黨執政，就自己說清楚，不歡迎陸客或不願意推展，至少要提出替代方案，業者才有所依循。

疫情期間，南投觀光業者休業、減少房間數苦撐，如果政府只是一味抵制陸客，又提不出替代方案，她預期，未來幾年觀光業將出現倒閉潮，並快速增加。