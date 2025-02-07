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國際書展倒數衝買氣 賴清德、蔣萬安對決效應受關注

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片取自賴總統臉書與臺北市政府
照片取自賴總統臉書與臺北市政府

台北國際書展進入倒數，相較於2024年國際書展各出版社業績成長2成，2025年成績如何備受關注，尤其總統賴清德與台北市長蔣萬安先後親自來到國際書展買書，政壇兩大明星對好書行銷的名人加持效應如何，也讓人好奇，形成一種另類的對決。

賴清德總統4日到國際書展親自購買了50本書；蔣萬安市長則是6日到國際書展親自購買了20本書，還強調是幫自己與三個小孩選書。

賴總統與蔣市長親自選購書籍有兩大交集，就是AI與台灣文史，兩人不約而同都買的書有《張忠謀自傳全集》，這套書同時具有AI與台灣文史兩大特色，另一本是王鼎鈞的《四手聯彈》；兩人也都買了跟黃仁勳主題有關的新書，但是不同書籍。

在台灣文史的部分，賴清德親購的新書是周聖心等人合著的《淡蘭古道：百年里山的長路慢行》，蔣萬安親購的新書則是賴祥蔚的《穿越臺灣趣歷史2：從猴猴族到茶金，考古最有戲的臺灣史》。

除此之外，賴總統也購買了國際局勢與國家治理的新書，蔣市長則是購買了國際局勢與城市治理的新書。

台北國際書展進入倒數三天，藍綠政治明星帶頭買書能帶來多少名人光環刺激買氣，賴清德與蔣萬安誰更有明星魅力，大家都很好奇。

聚傳媒

蔣萬安 賴清德

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