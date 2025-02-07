疫苗加購費用從那來？莊人祥月捐兩千 基金餘額有14億

全國流感疫苗打氣受到名人流感病逝影響飆升，不少民眾跑遍診所打不到疫苗，然而目前正處於流感流行高峰期，過年前單周有高達16萬人次類流感就診，寫下10個流感季新高。行政院昨日緊急加購10萬劑流感疫苗給高風險族群接種，疾管署副署長曾淑慧表示，疫苗採購費用約2300萬元，會從疫苗基金支應。

根據疾管署預算書，今年疫苗基金用途編列83億元，比上一年度減少30億元，主要是因為新冠疫情趨緩，疫苗採購經費減少所致。而疫苗基金的收入來源多來公庫撥款、約524萬元；其次為菸捐、約223萬元；其餘為利息收入、使用規範等。

增購的10萬劑疫苗推估約需要2300萬元經費。然而，今年度預算因為受到在野黨凍結，疫苗基金略微受到影響。曾淑慧指出，現在還在年初預算凍結影響較小，10萬劑疫苗購買不受影響，但盼盡速解凍。只是目前仍待與高端、東洋、GSK、國光、賽諾菲5家疫苗廠商，討論供貨，以及各縣市的數量分配。

根據疾管署會計報告，截至去年底，疫苗基金剩餘為14億元，比預算數增加4％，主要是因為公務預算撥款給新冠疫苗採購。此外，疫苗基金接受捐款，根據疾管署最新資料顯示，疾管署長莊人祥去年每月都捐款2000元至疫苗基金。