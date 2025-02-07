大S效應民眾搶打流感疫苗 屏縣23萬劑公費疫苗用罄

藝人大S赴日染流感亡，引發民眾搶接種疫苗，屏東縣流感疫苗自去年10月1日開打迄今，採購的23萬餘劑113年度公費流感疫苗，已於今日一早全數用罄。縣府衛生局表示，衛福部疾管署將緊急增購10萬劑流感疫苗，供高風險民眾接種。

接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）。

以及孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類人員，衛生局將配合中央相關接種作業，維護民眾健康。

衛生局呼籲，現仍為呼吸道傳染病好發季節，民眾應養成良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩，避免前往人潮擁擠場所。公費流感疫苗用罄期間，民眾也請踴躍接種新冠JN.1疫苗，預防感染新冠後導致重症及死亡風險。