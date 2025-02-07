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大S效應民眾搶打流感疫苗 屏縣23萬劑公費疫苗用罄

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
民眾注射流感疫苗。圖／縣府提供
民眾注射流感疫苗。圖／縣府提供

藝人大S赴日染流感亡，引發民眾搶接種疫苗，屏東縣流感疫苗自去年10月1日開打迄今，採購的23萬餘劑113年度公費流感疫苗，已於今日一早全數用罄。縣府衛生局表示，衛福部疾管署將緊急增購10萬劑流感疫苗，供高風險民眾接種。

接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）。

以及孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類人員，衛生局將配合中央相關接種作業，維護民眾健康。

衛生局呼籲，現仍為呼吸道傳染病好發季節，民眾應養成良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩，避免前往人潮擁擠場所。公費流感疫苗用罄期間，民眾也請踴躍接種新冠JN.1疫苗，預防感染新冠後導致重症及死亡風險。

疾管署已增列「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」為公費流感抗病毒藥劑使用對象，2月28日前凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。屏縣上周共開立756人次，目前庫存尚可供應1萬4千餘人份，藥劑充裕無虞，相關資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢。

打擊流感8秘訣。圖／縣府提供
打擊流感8秘訣。圖／縣府提供

屏東縣政府 流感疫苗 衛生局

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