快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

台江園區日賞黑琵、夜觀星空 10日開放報名限額搶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台江國家公園園區內一望無際的魚塭、鹽田與濕地等景觀，因無明顯光害，在夜間也成為觀察星象的良好場所，台江國家公園管理處今年規畫「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，22日晚間登場，限量36位名額，10日上午10點起開放網路報名。圖／台江國家公園管理處提供
台江國家公園園區內一望無際的魚塭、鹽田與濕地等景觀，因無明顯光害，在夜間也成為觀察星象的良好場所，台江國家公園管理處今年規畫「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，22日晚間登場，限量36位名額，10日上午10點起開放網路報名。圖／台江國家公園管理處提供

台江國家公園園區內一望無際的魚塭、鹽田與濕地等景觀，因無明顯光害，在夜間也成為觀察星象的良好場所，台江國家公園管理處今年規畫「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，22日晚間登場，限量36位名額，10日上午10點起開放網路報名，歡迎有興趣的民眾把握機會。

台江處表示，台江的天空總是美麗而充滿變化，在黃昏傍晚的時候，多變的雲彩及夕陽美景總讓遊客流連忘返，到了夜晚更成為欣賞星空的絕佳好去處，因此，今年與南瀛天文館攜手合作，22日下午5點至晚上8點舉辦「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動。

台南是黑面琵鷺來台最主要停棲地點之一，其中，在曾文溪口及四草野生動物保護區、學甲及北門濕地等區域都可見到黑琵族群停棲覓食，台江處近期也公布，今年1月份台南所記錄到的黑琵數量達2536隻，相較去年同期1849隻相比，增加687隻，數量有所提升。

台江處也說明，活動將由專業人員帶領民眾一起認識候鳥生態、觀賞初春的夜空、探索天文的奧秘等，費用每人150元，共有36個名額，10日上午10點起開放網路報名 （https://action.tjnp.gov.tw/），報名時間截至17日下午5點，額滿為止，相信活動能提供兼具知性與感性的自然體驗，傳達對環境友善的自然保育理念。

曾文溪口濕地夜空的火鳥星雲。圖／台江國家公園管理處提供
曾文溪口濕地夜空的火鳥星雲。圖／台江國家公園管理處提供

台江 網路 野生動物保護區

延伸閱讀

民眾採草莓2陋習惹怒店家 發文嘆：偷吃1顆罰唱1首「不應該」

八仙山櫻花迎春此時大綻放 中部人賞櫻花不用遠赴外地

61名緬甸妙瓦底電詐園區受害者被解救 包括39名中國人

緬甸詐騙營辦春晚 性感女團跳辣舞「APT」

相關新聞

寒流來襲越晚越冷 北部探8度中南部也只有11度

氣象署今天指出，受到寒流影響，越晚越冷，北部約攝氏8到10度，中南部也只有11到13度，明天白天北部約在10度，中南部1...

陸踩線遭擋？ 交長籲陸方已讀要回 勿就觀光吃豆腐

中國大陸福建、上海旅遊業者申請2月10日旅遊踩線團來台，但遭我觀光署依「經觀光小兩會討論再進行」為由駁回；此外，台北市政...

台鐵擬漲價會否跟進？台北捷運發聲：不會

台鐵虧損高達百億元，為此董事會決議拍板調漲票價，漲幅約26.8%。外界關心，同為軌道的北捷是否跟進？北捷表示，去年已開董...

高鐵南延屏東8月送環評2039年通車 不排除分階段通車

行政院長卓榮泰去年底拍板，高鐵南延屏東確定採「高雄案」，並在高雄車站增設高雄站。交通部鐵道局長楊正君今表示，高鐵南延屏東...

長榮航空春季線上旅展限時15天 超殺最低4802元起

今年長達9天的春節連假結束，長榮航空推出「2025春季線上旅展」，即日起至2月21日23:59止，於長榮航空官網購買20...

非常寒冷！寒流今起連凍4天 周末清晨下探6度

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今天到下周一清晨寒流影響，各地非常寒冷，最冷時間點在明、後天清晨，最低溫僅6度。寒流下周一白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。