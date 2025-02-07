台江園區日賞黑琵、夜觀星空 10日開放報名限額搶

台江國家公園園區內一望無際的魚塭、鹽田與濕地等景觀，因無明顯光害，在夜間也成為觀察星象的良好場所，台江國家公園管理處今年規畫「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，22日晚間登場，限量36位名額，10日上午10點起開放網路報名，歡迎有興趣的民眾把握機會。

台江處表示，台江的天空總是美麗而充滿變化，在黃昏傍晚的時候，多變的雲彩及夕陽美景總讓遊客流連忘返，到了夜晚更成為欣賞星空的絕佳好去處，因此，今年與南瀛天文館攜手合作，22日下午5點至晚上8點舉辦「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動。

台南是黑面琵鷺來台最主要停棲地點之一，其中，在曾文溪口及四草野生動物保護區、學甲及北門濕地等區域都可見到黑琵族群停棲覓食，台江處近期也公布，今年1月份台南所記錄到的黑琵數量達2536隻，相較去年同期1849隻相比，增加687隻，數量有所提升。