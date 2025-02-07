海上書香、品咖啡！海上圖書館望僕號至基隆 今起巡展1個月

海上圖書館望僕號今天巡展至基隆，是台灣的最終站，停靠在基隆港西1A碼頭至3月9日，船上有超過2000種書籍，還設有景觀咖啡廳，提供甜食及飲品，可登船一邊喝咖啡一邊享受港口美景。市長謝國樑希望民眾攜家帶眷，到船上享受不一樣的閱讀氛圍。

由德國「好書共享協會」經營的「海上圖書館」望僕號（Doulos Hope）今天巡迴至基隆，是台灣的最終站，謝國樑與市府秘書長方定安及文化觀光局長江亭玫登船參訪，基隆繼2年前開辦共讀24小時計畫，以及引進遠見人文空間後，在基隆港邊又增加一座為期1個月的閱讀場域。

謝國樑表示，登上望僕號讓他非常感動，一上船就感覺心情非常平靜，望僕號是一艘福音船，在航行過程中傳達上帝的愛與訊息，目的是讓大家彼此更愛對方，讓這個社會跟城市更加圓滿；他的工作也是一樣，相信若能夠把他的工作做好，讓城市的生活品質更加提升，就是一種傳遞福音的方式，這也是他重新參政的初心。

謝國樑指出，將擇日安排一個更充裕的時間，來登船充分感受既國際化同時結合海洋與圖書的氣息，有機會也將攜家帶眷共同感受在船上閱讀的氛圍。

要先在官網線上預約，並提早抵達港口，需要完成登船程序方可上船；另船上無法攜帶寵物，且部分場地需爬階梯。開放時間每周二至周日下午1時至晚間8時30分，周一公休。入場費50元，6歲以下兒童及65歲以上長者免費入場。

詳情請見望僕號粉專