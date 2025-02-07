台鐵擬漲價會否跟進？台北捷運發聲：不會

台鐵虧損高達百億元，為此董事會決議拍板調漲票價，漲幅約26.8%。外界關心，同為軌道的北捷是否跟進？北捷表示，去年已開董事會，僅調整常客優惠，票價不會調整。

北捷說明，自民國85年通車後，綜合消費物價指數已成長34%，運輸及倉儲業薪資也成長51.2%，雖然政府明訂「大眾捷運系統運價率計算公式」，由營運業者定期檢討將營運成本納入計算運價率。

不過，運價率卻始終未與票價連動，台北捷運票價自通車以來始終未曾調漲。

北捷表示，軌道同業同樣面臨本業經營不易困境，須負擔營運成本不斷上漲的壓力，去年11月29日董事會針對電價調整財務影響及因應對策討論，以捷運常客優惠作為調整，由原本7折至9折優惠改為85折及95折，將對民眾影響層面降到最低。

北捷說，初步預估調整後的常客優惠，將有30萬名旅客受到程度不同的影響，至於1200定期票票價則不受影響。