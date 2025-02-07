快訊

太虐心…大S頭七撞期結婚3周年 網心疼具俊曄心碎面對

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

DeepSeek震撼彈 想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

醫療區域劃分調整 淡海、嘉義沿海增就醫便利性

中央社／ 台北7日電

因應民眾就醫需求，衛生福利部近日公告修正醫療區域劃分，新增淡海次醫療區域，同時調整嘉義縣沿海地區醫療區域，讓當地增加擴充病床數或新建醫院空間，2月4日起生效。

醫療區域劃分涉及資源分配，牽動病床及醫院數量，影響民眾就醫便利性，「醫院設立或擴充許可辦法」第6條所定的醫療區域劃分規定，自100年9月修正發布實施至今已逾10年未修正。

衛生福利部醫事司去年預告修正草案，今年公告2月4日起正式生效。經調整後，一級醫療區域6個、二級醫療區域17個，與原本相同；次醫療區域數從50個增加為51個。

醫事司副司長劉玉菁今天接受媒體電訪說明這次調整重點，首先是新北淡水區人口超過20萬人，無擴充醫療資源空間，另考量連接淡水區及八里區的橋梁通車後，對民眾生活圈及就醫流向的影響，新增淡海次醫療區域，納入石門、三芝、淡水、八里等行政區。

至於嘉義縣沿海地區，劉玉菁說明，原本嘉義及太保次醫療區的病床資源集中於嘉義市及朴子市，導致其他鄉鎮沒有辦法新建醫院，考量已有小型社區醫院申請新建，因此重新調整次醫療區域分配，增加當地擴充病床數或新建醫院空間，保障沿海民眾就醫權益。

此外，包括桃園、南投、高雄、台東縣、花蓮等區域，因人口攀升、產業移動等趨勢，這次同步進行調整，有助提升民眾就醫可近性。

嘉義 淡水

延伸閱讀

嘉義梅嶺美術館將斥1億4千萬整建 增加典藏設備及空間

醫療區域畫分微洗牌 淡海、嘉義沿海醫院設置彈性加大

淡水區人口升逾20萬 市府擬增設國中新校區

衛福部推LGBT+照護指引 讓醫院成為彩虹保護傘

相關新聞

非常寒冷！寒流今起連凍4天 周末清晨下探6度

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今天到下周一清晨寒流影響，各地非常寒冷，最冷時間點在明、後天清晨，最低溫僅6度。寒流下周一白...

去年1至11月兒少死亡增5.7% 交長：加強青少年無照管理

交通部今公布去年1至11月道安數據，總計35萬5491件事故，造成2675人死亡、47萬3213人次受傷，機車、高齡、酒...

影／民眾排隊搶流感疫苗 醫師施勝桓：電話幾乎沒停過

台中施勝桓小兒科診所今天下午3時，提供200劑高端自費疫苗以及100劑賽諾菲疫苗，還沒開始營業，診所外就就排了長長的人龍...

台中首例境外移入瘧疾！ 3旬女曾旅遊非洲、染瘧疾

台中市衛生局公布，台中出現首例境外移入瘧疾，病例為3旬女去年底有非洲旅遊史，入境前曾染瘧疾、完成治療，入境無發燒不適，經...

影／大S流感病逝引發關注 民眾湧入診所打流感疫苗

藝人大S日前在日本因為流感病逝引發關注，公費流苗疫苗施打需求暴增。台中市施勝桓診所今天下午三點前沒有開始營業，診所外就排...

影／國民黨提非碳家園 環境部長彭啟明：保持開放 但這幾點有困難

國民黨將推動電業法修正，將「非核家園」改為「非碳家園」。環境部長彭啟明今天表示，他身為內閣成員，對於核能在討論過程中，態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。