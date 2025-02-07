八仙山櫻花迎春此時大綻放 中部人賞櫻花不用遠赴外地
台中人賞櫻花不用遠赴外地，位於谷關地區的八仙山國家森林遊樂區，就是中部地區的賞櫻秘境，林業保育署台中分署指出，受年假期間好天氣催放，初春盛開的山櫻花，點點緋紅的櫻花已盛大綻放，粉色山櫻花攀上枝枒，隨處可見到夢幻的粉紅花朵，更可發現冠羽畫眉、白耳畫眉、赤腹山雀與紅嘴黑鵯等山鳥，更成群結隊在樹林間穿梭，充滿春天的氣息。
林保署中部分署表示，受到前幾波寒流的影響，天氣暖和後，八仙山國家森林遊樂區的山櫻花已盛大綻放，在層層繽紛花色的堆疊下，已交織成夢幻的美景，從收費站進入，沿著八仙山林道兩旁的櫻花盛開迎賓，漫步於園區中的天籟步道、十文溪景觀，遊客中心及親水區周邊、小櫻花林等多處景點的櫻花，也燦爛盛開在谷關地區。
趁著春暖花開，谷關地區並沒有交通管制，園區邀請民眾走入八仙山國家森林遊樂區，園方特別推薦賞櫻秘境--小櫻花林，有著歷史場景的運材火車及鐵軌，另有一番懷舊風情，民眾可以在櫻花樹下駐足，欣賞此起彼落的鳥鳴聲，彷彿在演奏著交響樂，感受森林溫暖的陽光及視覺與聽覺的雙重享受。 園區旅遊資訊請洽遊客服務中心：04-25951214。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言