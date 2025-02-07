八仙山櫻花迎春此時大綻放 中部人賞櫻花不用遠赴外地

台中人賞櫻花不用遠赴外地，位於谷關地區的八仙山國家森林遊樂區，就是中部地區的賞櫻秘境，林業保育署台中分署指出，受年假期間好天氣催放，初春盛開的山櫻花，點點緋紅的櫻花已盛大綻放，粉色山櫻花攀上枝枒，隨處可見到夢幻的粉紅花朵，更可發現冠羽畫眉、白耳畫眉、赤腹山雀與紅嘴黑鵯等山鳥，更成群結隊在樹林間穿梭，充滿春天的氣息。

林保署中部分署表示，受到前幾波寒流的影響，天氣暖和後，八仙山國家森林遊樂區的山櫻花已盛大綻放，在層層繽紛花色的堆疊下，已交織成夢幻的美景，從收費站進入，沿著八仙山林道兩旁的櫻花盛開迎賓，漫步於園區中的天籟步道、十文溪景觀，遊客中心及親水區周邊、小櫻花林等多處景點的櫻花，也燦爛盛開在谷關地區。