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北投慈后宮明天遶境 估計破3000人參與！警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
北投慈后宮將在明天（8日）舉辦北投聖母文化節遶境活動，轄區警方公布遶境圖、交管圖。記者翁至成／翻攝
北投慈后宮將在明天（8日）舉辦北投聖母文化節遶境活動，轄區警方公布遶境圖、交管圖。記者翁至成／翻攝

北投慈后宮是北投地區年代最久的媽祖廟，將在明天（8日）10時至22時舉辦北投聖母文化節遶境活動，預計吸引逾3000名信眾、破百輛車參與，轄區北投警方公布交通管制路線圖，呼籲民眾配合員警指揮。

警方指出，參與遶境隊伍將自10時起，從北投路、三合街2段依序集結整隊，預計11時由慈后宮出發，沿清江路右轉大興街，左轉磺港路，右轉光明路、中和街，左轉大同街，左轉光明路，右轉磺港路，右轉新市街，左轉清江路，右轉大興街，左轉北投路，右轉中央南路二段，左轉承德路7段，左轉公舘路，左轉光明路，左轉中央南路，慈后宮牌樓入廟安座。

警方表示，道路管制時間，自14時起至22時遶境活動結束，並視狀況提早或延後解除管制，範圍包括：中央南路一段（光明路至北投路）、崇仁路一段（中央南路一段至三合街）、光明路（中正街至中央北路一段）、大興街（光明路2巷至磺港路）。

車輛改道路線，往北車輛改道行駛北投路、大業路及中央北路、光明路、磺港路；往南車輛改道行駛光明路、中央北路、大業路、北投路、磺港路；往東往西車輛改道行駛大業路452巷、大興街、三合街二段。

警方說，為維護周邊車流順暢與遶境隊伍交通秩序，相關管制措施，將隨時提供警察廣播電台插播即時路況，並視現場活動及交通狀況，針對遶境路段及周邊道路實施彈性交通管制，籲請駕駛人隨時注意收聽，提前改道行駛，避開管制區域，並配合現場員警指揮、管制；管制道路範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用台北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。

北投慈后宮將在明天（8日）舉辦北投聖母文化節遶境活動，轄區警方公布遶境圖、交管圖。記者翁至成／翻攝
北投慈后宮將在明天（8日）舉辦北投聖母文化節遶境活動，轄區警方公布遶境圖、交管圖。記者翁至成／翻攝

媽祖 春節 蛇年 農曆過年

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