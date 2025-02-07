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台中大甲連鎖火鍋「漂蟲」？店家稱是蚜蟲 食安處稽查了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一對情侶3日晚到大甲知名連鎖火鍋店用餐，發現火鍋湯漂黑色小蟲，還有拉肚子，店家聲明，是青菜上的蚜菜，給予免單，並將負擔相關醫療費用。台中市食安今處證實有此事，並將派員稽查。

食安處產製組技正梁哲銘說明，依食品良好衛生規範準則規定，食品業者場區及環境應有效病媒防治措施。對於民眾反映大甲區某火鍋店餐點發現病媒一事，食安處已錄案將前往稽查，若查獲缺失項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

這對情侶在火鍋店用餐時，在續湯時，發現湯上面飄浮「黑色雜質」，仔細看發現整鍋都是小蟲子。其中，男子返家後拉肚子，質疑是湯壺未清潔乾淨。

業者回覆，顧客在用餐過程中發現餐點內有異物，深感抱歉。經店長了解與調查，確認該異物為菜上的蚜蟲，並非顧客所敘述從湯壺倒出的異物。當下店長立即致歉並免除餐費。顧客身體不適會負擔相關醫療費用，日後會加強員工教育訓練及蔬菜清洗流程。

食安處提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將盡速依規辦理。

拉肚子 火鍋 食安

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