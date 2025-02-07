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民航局：清明連假離島提供1,370架次 2月10日起開賣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

今年清明節有4天連假，交通部民用航空局7日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,370架次，計118,164個座位數，並自2月10日(一)上午9時起開放訂位。

民航局指出，今年清明節假期自4月3日(周四)至4月6日(周日)有4天連假，民航局規劃，4月2日(周三)至4月7日(周一)為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線696架次、56,256個座位數；金門航線518架次、51,258個座位數；馬祖航線156架次、10,650個座位數；上述3離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供1,370架次、118,164個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，於尖峰時段4月2日至4月4日臺灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

民航局 航線

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