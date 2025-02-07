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振興花蓮觀光 台灣觀巴5月19日起改以3折優惠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣觀巴花蓮地區今年元旦起享1折優惠。圖／花蓮縣府提供
台灣觀巴花蓮地區今年元旦起享1折優惠。圖／花蓮縣府提供

交通部觀光署為提振花蓮觀光，自今年1月1日推出「台灣觀巴」花蓮地區1折優惠，觀光署宣布，自5月19日至10月31日止「台灣觀巴」花蓮套裝遊程調整為3折優惠，但已經完成預約付款5月19日後套裝遊程的優惠則不受影響。

觀光署表示，為了促進國內旅遊，已輔導20家旅行業者推出77條「台灣觀巴」套裝遊程優惠措施，行程遍布全台百大景點，除花蓮優惠外，自即日起至10月31日止，其他地區享2人同行1人免費優惠方案，此外，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市，按季台灣觀巴旅遊套裝行程加碼為3折優惠。

此外，配合即將在桃園市舉辦的「2025台灣燈會」，觀光署表示，輔導推出4條「台灣觀巴」台灣燈會專屬套裝遊程，提供3折優惠，帶領國內外旅客暢遊台灣燈會及桃園、新竹、苗栗周邊景點，4人即可成行出遊，燈會期間天天出發。

台灣燈會 花蓮 觀光署

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